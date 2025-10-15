Gazeteci Yazar Mesut Demir, son 1 yılda kara para aklama olaylarının tamamında Bursa ilinin adının geçtiğini, "Bursa’da kimler kara para aklıyor? Hangi yöntemler kullanılıyor?" sorularının cevabını kaleme aldı.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in köşe yazısı...

Bursa’da kimler kara para aklıyor? Hangi yöntemler kullanılıyor?

Kara para aklama, suçtan elde edilen gelirlerin yasal hale getirilmesi amacıyla yapılan işlem…

Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesine göre Türkiye'de kara para aklama suçu işleyenlere 3-7 yıl hapis cezası ve suçtan elde edilen malvarlığının iki katına kadar adli para cezası veriliyor.

Suç gelirine kaynaklık eden en önemli suçlar, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, yasa dışı bahis, organize suç örgütleri ve terör örgütlerine ait gayri resmi gelirler, kaçakçılık gibi suçlar olarak bilinir.

Günümüzde yasadışı gelir elde edenler, artık kendi paralarını kendileri değil, üçüncü kişilere ait şirketlerle profesyonel şekilde aklıyor.

Sektörel bazda baktığımızda, en çok sağlık, spor kulübü, medya, güzellik merkezleri, kooperatifler, inşaat ve turizm sektöründeki şirketlerle para aklandığı biliniyor.

Aklama işiyle uğraşanlar, işlerini çok iyi bilen muhasebeciler, bankerler, avukatlar, mali danışmanlar, PR danışmanlık şirketleri, kara para aklamaya karşılık olarak komisyon, prim adı altında gelir elde ediyorlar.

Aklama yöntemlerine gelince, fonların fiziken ülke dışına kaçırılması, smurfing yöntemi, structuring yöntemi, off-shore yöntemi, hayali şirketler, oto-finans borç yöntemi gibi farklı sistemlerle yapıyorlar.

Medya ve danışmanlık sektöründe hayali reklamlar, hayali mal alımları, hayali danışmanlık gibi işlemlerle kara para aklanıyor.

Sağlık sektöründe hastane alımları, hastanelerde hayali cihaz alımları, hayali ameliyatlar, sağlık turizmi adı altında yapılan işlemler gibi birçok yöntem ile yapılabiliniyor.

Konut Yapı Kooperatiflerinde de, hayali konut satışları ile kara para, gerçek medya ve danışmanlık şirketlerine hizmet veya reklam faturası adı altında aktarım yapılarak aklanmış oluyor.

Bunlar nasıl tespit ediliyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda tespit ediliyor.

MASAK raporları çerçevesinde tespit edilen kara para aklayan şirketlere yönelik operasyonlarda çok sayıda kişi tutuklandı, mal varlıklarına ve hesaplarına el konuldu.

Son 1 yılda yapılan operasyonların tamamında Bursa ili de yer aldı.

Bursa’nın sanayi şehri olması, ekonomik döngünün diğer illere göre fazla olması sebebiyle, kara para aklama burada daha çok yapılıyor.

Özellikle son yıllarda FETÖ terör örgütünün yasa dışı paralarının Bursa’daki şirketler aracılığıyla aktarıldığı konuşuluyor.

Bursa’da kimler kara para aklıyor?

Bu konuda MASAK radarına takılan ve tespit edilen şirketler olduğu, bu konuda titiz çalışma yapıldığı, gizlilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte bu konuda adımlar atılacağı konuşuluyor.

Bursa’da kara para aklama işlemi yapan şirketlerin sağlık, medya, inşaat, güzellik merkezi, danışmanlık şirketleri ve kooperatifler üzerinde yapıldığı belirtiliyor.

Nitekim, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 15 kişi, rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından tutuklandı.

Tutuklananlar arasında, rüşvet ve kara para aklama trafiğini yöneten Ekrem Pamuk, kardeşi FETÖ’den tutuklanan Halıca firmasının sahibi Hulusi Karakuş, müteahhitler ve bürokratlar var.

Ekrem Pamuk ve Hulusi Karakuş’un ticaret yaptığı kişiler ve şirketler takibe alınmış durumda.

Takibe alınanlar arasında sağlık ve medya sektöründen de şirketler olduğu söyleniyor.

Hulusi Karakuş’un Bursa Beşevler Metrosu karşısında bir hastane açmak istediği ancak izinlerini alamadığı için açamadığı, ruhsat izni olmayan hastane binasını bir sağlık kuruluşuna sattığı ya da gizli ortaklık yaptığı iddia ediliyor.

Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağım.

Bakalım kimler Bursa’da MASAK radarına takılmış?

Önümüzdeki gün ya da haftalarda göreceğiz.

Sağlıklı ve esen kalın…