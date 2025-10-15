TÜİK, 2025 Ağustos'ta inşaat üretiminin yıllık yüzde 25 arttığını, ancak aylık yüzde 0,9 düştüğünü açıkladı. Bina inşaatı yıllık yüzde 26,6 büyüdü, aylık yüzde 1,5 azaldı. Bina dışı yapılar yüzde 17,4, özel inşaat faaliyetler ise yüzde 25,1 arttı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı inşaat üretimi verilerini açıkladı.

İnşaat sektörü endeksi (2021=100) bir önceki yıla göre yüzde 25,0 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 0,9 azaldı. Bina inşaatı yıllık yüzde 26,6 büyürken, aylık düşüş yüzde 1,5 oldu.

YILLIK PERFORMANS: BİNA İNŞAATI ÖNDE

TÜİK verilerine göre, 2025 Ağustos’ta inşaatın alt sektörlerinde yıllık değişimler bina inşaatında yüzde 26,6 artış, bina dışı yapılarda yüzde 17,4 artış, özel inşaat faaliyetleri yüzde 25,1 artış oldu.

Aylık verilerde ise hafif gerileme yaşandı.

Buna göre aylık bazda ise inşaat üretimi yüzde 0,9 düşüş gösterirken alt sektörlerdeki değişimler bina inşaatında yüzde 1,5 azalış, bina dışı yapılar: yüzde 1,5 artış, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 0,2 azalış kaydetti.