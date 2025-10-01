Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2,5 aylık aranın ardından 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na 1 Ekim 2025’te başlıyor. Açılış töreni bugün saat 13.00’te Atatürk Anıtı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabı ise saat 14.00’te yapılacak.ANKARA (İGFA) - TBMM, 28. Dönem 4. Yasama Yılı’na 1 Ekim 2025’te start veriyor.

2,5 aylık yaz arasının ardından yasama çalışmaları, bugün saat 13.00’te Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törenle başlayacak.

Saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’a hitap ederek yeni yasama yılını resmen açacak.

Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarının özel oturuma katılacağı genel kurula, hatırlanacağı gibi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yer almayacağını duyurmuştu.

Bu arada yeni yasama yılı dolaysıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde akşam düzenlenecek resepsiyona, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.