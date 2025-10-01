Ahilik Haftası İnegöl’de İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esnaf Odaları iş birliğinde düzenlenen panel ile kutlandı. Programda İnegöl’deki 11 esnaf odasının en eski ve en yeni üyelerine de plaket takdimi yapıldı.BURSA (İGFA) - Yüzyıllardır esnaf teşkilatları aracılığıyla toplumda ticaret ahlakını, dürüstlük ve kardeşlik ilkelerini benimseten Ahilik kültürünün hatırlatıldığı ve yaşatıldığı Ahilik Haftası, İnegöl’de İnegöl Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esnaf Odaları iş birliğinde düzenlenen “Devlet, Millet ve Esnaf Gözünden Ahilik” konulu panel ile kutlandı.

Kent Müzesi çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinlik Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak ise Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Eray Acar, Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ile Eğitimci ve Emekli Bürokrat İzzet Çevik katıldı.

Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, İnegöl Esnaf Oda Başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldığı Ahilik Haftası programında, ahilik kültürüne ilişkin anlatımlar yapıldı. Programda konuşan Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit, “Ahilik bizim özümüzdür. Özellikle esnaflık… Dürüstlük, sözünde durmak, kendini ve işini geliştirmek. Yaşadığımız toplumlara da değer katmaktır. Bizim düsturumuz budur” dedi.

BU KÜLTÜRÜ HAYATIMIZIN TAMAMINA TATBİK ETMELİYİZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “İnsan tertemiz gelmiş dünyaya. Cenabı Allah bizleri tertemiz buraya koymuş, tertemiz de geri çağırıyor. Temiz gidemediğimiz zaman da bu işin bir hesabı var. Elbette kurallar var, yasalar var, devletimizin kanunları var. Ancak insan cenabı Allah’ın koyduğu kuralları yerine getirdiğinde, zaten tertemiz geriye döner. Yani Bunu sadece ticari alana, ekonomik alana da indirgemiyorum. Yaşama indirgiyorum. Aile hayatımızda, beşeri ilişkilerde Ahi Evran’ın öğütleri ya da değerli büyüklerimizin geçmişteki öğütlerini kendimize indirgememiz lazım. Yine dönüyor dolaşıyorum benim dinim bütün kuralları koymuş diyorum. Cenabı Allah Kuran-ı Keriminde, Peygamber efendimizi örnek olarak, rehber olarak önümüze koyarak aslında bütün meseleyi aydınlatmış. Dolayısıyla bugün Gazze’de yaşanan hadiseleri değerlendirdiğimizde, karşıda insanlığını kaybetmiş bir cani görüyoruz. Ticarette, ekonomide de yanlış yapan biri varsa, meseleyi anlayamadığını görüyoruz. Birine kontrolsüz güç kullanan biri varsa hadiseyi, işin özünü kavrayamadığını görüyoruz. Bunun için ben Ahilik Haftasının sadece bir haftadan ibaret olmadığını buradan bir mesaj olarak paylaşmak isterim. Hayatın her anında, doğumdan ölüme kadar tüm aşamalarda bunu zihnimizde canlı tutmalıyız. Hayatımızda tatbik etmeliyiz” diye konuştu.

Kaymakam Eren Arslan da Ahilik Haftasını böyle güzel ve anlamlı bir programla kutlamanın önemine dikkat çekerek “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler tarih var olduğundan beri devlet olmuş, medeniyet olmuş bir milletiz. Bunun tesadüfi olmadığının en güzel kanıtlarından biri de Ahilik müessesesinin anlayışı” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Ahilik Haftası kapsamında İnegöl’deki 11 esnaf odasının tamamının en eski ve en yeni üyelerine plaket takdimleri yapıldı.