Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımı sürdürülen KONYARAY Banliyö hattının 23 kilometrelik ilk etabında çalışmalar hızla ilerliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yapım çalışmalarında yüzde 80 seviyesine geldik. Demiryolu Caddesi’nde yaya alt geçidi çalışmalarımız hızla devam ederken, Organize Sanayi ve Lojistik Merkezi tarafındaki istasyon inşaatlarında da önemli mesafe kat ettik. Konya’mıza değer katacak bu büyük yatırım tamamlandığında Konya olarak daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya tarihinin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olan KONYARAY Banliyö Hattı’nda çalışmalara yoğun şekilde devam ediyor.

PROJE YÜZDE 80 SEVİYESİNDE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu’da tramvayı kullanan ilk şehir olan Konya’ya yeni raylı sistem yatırımları kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, KONYARAY Banliyö Hattı’nın bu kapsamda hayata geçirdikleri son derece önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü kaydeden Başkan Altay, “Meram Gar’dan başlayıp Lojistik Merkezi’ne ve sonrasında Aşağı Pınarbaşı’na kadar uzanan 23 kilometrelik ilk etapta çalışmaları TCDD kesintisiz bir şekilde devam ettiriyor. Biz de araç alım sürecini yürütüyoruz. Şu anda yapım çalışmalarında yüzde 80 seviyesine geldik.

Demiryolu Caddesi’nde yaya alt geçidi çalışmalarımız hızla devam ederken, Organize Sanayi ve Lojistik Merkezi tarafındaki istasyon inşaatlarında da önemli mesafe kat ettik. Konya’mıza değer katacak bu büyük yatırım tamamlandığında Konya olarak daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

KONYA’NIN VİZYON PROJESİ 2027 YILINDA İŞLETMEYE AÇILMASI PLANLANIYOR

Başkan Altay, özellikle artan nüfus ve kentleşme ile birlikte ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin kaçınılmaz bir hale geldiğini vurgulayarak, “Konya’nın büyüyen yapısına uygun, modern ve entegre bir ulaşım ağı kurmak zorundayız.

KONYARAY, bu vizyonun en somut adımlarından biridir. Hem çevre dostu hem de ekonomik bir çözüm sunan raylı sistemler, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak. KONYARAY Banliyö Hattı projemizi inşallah 2027 yılında işletmeye açmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na ve TCDD Genel Müdürümüz Veysi Kurt beye desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

ŞEHİR HASTANESİ-STADYUM HATTINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Başkan Altay, KONYARAY Banliyö Hattı dışında Şehir Hastanesi – Stadyum Tramvay Hattı’nın birinci etabını belediye olarak sürdürdüklerini, ikinci etaba bakanlığın başladığını belirterek, Barış Caddesi tramvay hattının da ihale aşamasında olduğu sözlerine ekledi.