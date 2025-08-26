Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin yetersiz teklifleri nedeniyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından çekildiğini duyurdu. Genel Başkan Önder Kahveci, kamu çalışanlarının beklentilerinin karşılanmadığını belirtti.ANKARA (İGFA) - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin 2026-2027 zam oranlarına ilişkin teklifini açıkladı.

2026’da ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7; 2027’de ise ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklifi oldu.

Bu teklif açıklaması sonrasında Türkiye Kamu-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısından çekildiğini duyurdu.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konfederasyonun kamu çalışanlarının haklarını ilerletmek ve sorunlarını çözmek için tüm gayreti gösterdiği, ancak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun tekliflerinin yetersiz olduğunu kaydetti.

Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Toplu sözleşme görüşmelerinin tüm kurum ve kurullarıyla işletilmesi için elimizden geleni yaptık. Ancak Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun teklifleri, kamu çalışanlarının sorunlarını çözmeye ve beklentilerini karşılamaya yeterli değil. Kamu işveren tarafının olumlu bir adım atmaması nedeniyle toplantıdan çekildik” ifadelerini kullandı.

Bu kararla, Hakem Kurulu’nda sendika temsilcisi kalmadığı ve Kurul’un 7 üyeyle devam ettiği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi memurların 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme süreci bu hafta tamamlaması ve kurulun 31 Ağustos’a kadar kararını açıklaması bekleniyor.