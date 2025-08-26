Hyundai’nin İzmit’te üreteceği yeni modelin konsepti, 9-14 Eylül tarihlerinde Münih IAA Mobilite Fuarı’nda sergilenecek.KOCAELİ (İGFA) - Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek otomobilin konsept tasarımı yavaş yavaş netleşiyor.

9–14 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında dünya prömiyeri yapılacak olan yeni konsept otomobilinin ilk görsellerini yayınladı.

Etkinlik öncesinde Hyundai , konsept otomobilde öne çıkan tasarım öğelerini vurgulayan iki ek görsel setini daha paylaşacak.

IAA Mobility 2025’i ziyaret edecek olan otomobil tutkunları, Münih’te Ludwigstraße 14 adresinde yer alacak olan açık hava standında Hyundai’ nin geleceğe yönelik vizyonunu yakından deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.