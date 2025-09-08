2025- 2026 eğitim öğretim yılı açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirildi. Ders zillerini öğrencilerle birlikte çalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diledi..İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2025-2026 eğitim öğretim yılında çocukların, öğretmenlerin, okul yönetimleri ve velilerimizin paydaşlığında doğayla iç içe bir öğrenme sürecine dâhil olacağını belirttiği konuşmaları sonrasında kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimdeki maarif modelle ilgili mesajlar verdi.

Yeni maarif modeliyle ilgili sadece insan yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda bir medeniyet inşa etmeye çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde demokratikleşme, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve etkin katılım anlayışıyla 21. Yüzyıl’ın koşullarına uygun bir program uyguladıklarını söyledi.

Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren, beceri merkezli şekillenen, millî ve manevi değerlerimizle bütünleşen, çok katmanlı bir metot takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müfredatta yaptığımız düzenlemeleri, öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında yaptığımız iyileştirmelerle destekliyor, okul ve dersliklerimizin fiziki ve teknik imkânlarını güçlendiriyoruz. Hükûmetlerimizin en büyük yatırımı eğitime, dolayısıyla insanadır" diye konuştu.

Eğitime ayrılan toplam bütçe 2002 yılında yalnızca 10,44 milyar lira olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında eğitime tahsis ettiğimiz bütçe tam 2 trilyon 186 milyar liradır. 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak, eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Yalnızca altyapı eksiklerini gidermekle kalmadık. Eğitim sistemimizi felç eden yasakları kaldırdık. Adaletsiz uygulamalara ve katsayı zulmüne son verdik" diyerek eğitim sistemi ile ilgili son durumu özetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sonrasında öğrencilerle birlikte 2025-2026 yılının ilk ders zilini çalarak yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diledi.