Artvin’de yeni eğitim-öğretim yılı, Karadeniz Bakır İlkokulu’nda düzenlenen törenle start aldı. Vali Turan Ergün, 157 okulda 22 bin 404 öğrenci ve 2 bin 216 öğretmenle yeni dönemin başladığını duyurdu.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin’de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Karadeniz Bakır İlkokulu’nda düzenlediği törenle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Vali Turan Ergün, yeni dönemin Artvin ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Vali Ergün, il genelinde 157 okulda, bin 648 derslikte, 2 bin 216 öğretmen ve 22 bin 404 öğrenciyle eğitim-öğretim yılının başladığını belirtti.

“Çalan ilk ders zili, öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla kavuşmasının ötesinde, geleceğe uzanan bir yolculuğun ilk adımıdır” diyen Vali Ergün, öğretmenlerin sadece ders anlatan kişiler değil, geleceğin Türkiye’sini inşa eden yol göstericiler olduğunu vurgulayarak, "Sabır, fedakârlık ve azminizle çocuklarımızı yarınlara hazırlıyorsunuz. Size minnettarız” dedi.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise üç aylık ayrılığın ardından öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tören ardından Vali Ergün, sembolik ders zilini çalarak öğrencileri sınıflara uğurlarken protokol üyeleriyle sınıfları ziyaret eden Vali Ergün, öğrencilere ders kitaplarını dağıttı.