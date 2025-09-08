Bursa'da 2025–2026 eğitim öğretim yılı açılış programı, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, protokol üyeleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katılımıyla Sabahattin Gazioğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla düzenlenen programda öğrencilerin okul heyecanı paylaşılırken, okulun açılışında emeği geçen hayırsever Sebahattin Gazioğlu’na teşekkür edildi. Açılış töreninde öğrencilere hitap edilerek hem akademik başarıya, hem de değerler eğitimine dikkat çekilirken öğrenciler tarafından fidan dikimi de gerçekleştirildi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, 40 bin 732 öğretmen ve 656 bin 260 öğrenciyle birlikte ve bu yıl Bursa'da hizmete açılan 17 okulla yeni döneme başladıklarını belirterek, “Eğitim sadece dört duvar arasında değil, hayatın içinde, sahada ve laboratuvarda da öğrencilerle birlikte olacak” vurgusunu yaptı. Ayrıca yılın ilk dersinin “Yeşil Vatanı Koruma” temasıyla orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturacağını kaydetti.

Açılışta konuşan hayırsever Sebahattin Gazioğlu ise, eğitime destek olmanın önemine değinerek, yeni okulun Bursa’ya kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise, eğitime sunulan katkılardan ötürü hayırsever Sabahattin Gazioğlu’na teşekkür ederken, Gazioğlu’na teşekkür belgesi ve plaket takdiminde bulundu.

Programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafları çekilen il protokolü, 2025–2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.