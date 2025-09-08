Düzce'de KOM Şube Müdürlüğü'nce "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonu düzenlendi. 27 kişi gözaltına alındı, 21 motosiklete el konuldu. Soruşturma çok yönlü sürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Alınan bilgilere göre, il merkezi ve Akçakoca ilçesinde aynı kişiye ait R.M. isimli iki iş yerinde, 50 cc’lik motosikletlerin motorlarında gayri resmi tadilat yapılarak 80, 110, 125 ve 135 cc’lik modellere dönüştürüldüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, motorların satışını ve teknik değişikliklerini yaptığı belirlenen 7 kişi ile bu motorları satın alan 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Düzce’de 23, Bolu’da 2 ve Zonguldak’ta 1 olmak üzere toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 21 motosiklete el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.