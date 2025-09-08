Ankara Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik ücretsiz sünnet hizmetini bu yıl da sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bu yıl da ücretsiz sünnet hizmeti veriyor. Keçiören’deki özel bir hastanede gerçekleştirilen sünnet işlemleri hijyenik koşullarda ve çocuk sağlığı gözetilerek devam ediyor.

SÜNNET İŞLEMLERİ UZMAN HEKİMLERCE YAPILIYOR

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan sünnet işlemlerinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ücretsiz sünnet hizmeti veriyoruz. Sünnet işlemleri anlaşmalı olduğumuz özel bir hastanede, hijyenik koşullarda ve uzman hekimlerce gerçekleştiriliyor. Sünnet olan tüm çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyor; sağlıklı, mutlu bir gelecek diliyorum. Rabbim bütün hemşehrilerime evlatlarının damatlıklarını görmeyi de nasip etsin.” dedi.

SÜNNET KIYAFETİ HEDİYE

Keçiören Belediyesi’nin sünnet hizmetinden faydalanmak için başvuruda bulunan aileler, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kendilerine verilen randevu günü ve saatinde anlaşma yapılan özel hastaneye yönlendiriliyor. Modern cerrahi yöntemlerle çocuk sağlığına uygun koşullarda uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen sünnet işlemleri güvenli bir şekilde yapılıyor. Sünnet olan çocuklara Keçiören Belediyesi tarafından sünnet kıyafeti ve ayakkabı da hediye ediliyor. Böylece hem ailelerin yükü hafifletiliyor hem de çocukların mutluluğu taçlandırılıyor.