Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BAL-GÖÇ işbirliğiyle düzenlenen 19. Geleneksel Bursa Balkan Panayırı, binlerce kişinin katılımıyla kültür, dayanışma ve kardeşlik şölenine dönüştü.BURSA (İGFA) - BAL-GÖÇ’ün ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Hürriyet Ziraat Parkı’nda düzenlenen 19. Geleneksel Bursa Balkan Panayırı, binlerce vatandaşın katılımıyla şenlik havasında gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, Balkanlar’dan Bursa’ya gelen vatandaşlar dayanışma örneği sergileyerek doyasıya eğlendi.

Kentin çok kültürlü yapısını ve Balkanlar ile olan güçlü bağlarını vurgulayan programda, sahne alan sanatçılar Balkan müziklerini ve yöresel ezgileri seslendirerek katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarla ve danslarla Balkan kültürünün büyük coşkuyla yaşandığı panayırda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

“BALKAN GÖÇMENLERİ, BU ŞEHRİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR”

Bursa’nın Balkanlar ile güçlü bağları olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa, göçlerle büyüyen ve kültürel zenginliğiyle güçlenen bir şehirdir. Balkan göçmenlerimiz, bu şehrin ayrılmaz bir parçasıdır. Balkan Panayırı da sadece bir eğlence değil; kardeşliğin, dayanışmanın ve kültürümüzün yaşatıldığı çok özel bir buluşmadır. Bizler de bu birlikteliği daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan, Balkan Panayırının göçmenlerin kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından çok değerli olduğunu ifade etti. Vatandaşların coşkusunu görerek büyük güç aldıklarını anlatan Balkan, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.