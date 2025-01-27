Bayburt Karşıgeçit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu İstanbul Pendik,Kaynarcada Dernek Merkezinde gerçekleştirildi.
Genel kurul divan seçimiyle başladı. Divan Başkanlığına Hayati Yıldız, Hüseyin okumuş ve Hacı Köse seçildi.
Bayburt Karşıgeçit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.
Karşıgeçit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği eski Başkanı Yavuz Tetik Köylülerinin çağrısına kayıtsız kalmadı.Yoğun istek üzerine genel kurula tek adayla gidildi.
Karşıgeçit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinde 12 yıl Başkanlık yapan Yavuz Tetik Üç yıl önce Başkanlığını bıraktığı Derneğin yeniden Başkanı oldu.
Global Word Türkiye ve Muhsin Bey Okulları Kurucu Başkanı Yavuz Tetik yaptığı açıklamada:
12 yıl Başkanlığını yaptığım Derneğimize Köylülerimin aldığı karara kayıtsız kalmayarak yeniden Başkan seçildim. Dernekçilik gönüllülük esası üzerine hizmet etme makamıdır. Köylülerime hizmet etmeye devam edeceğim dedi.
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Başkan: Yavuz Tetik
Başkan Yardımcısı:İsrafil Köse
Hacı Ahmet Bayraktar
Hüseyin Okumuş
Hayati Yıldız
Kadir Tatar
Fatih tetik
Hacı köse
İsmail köse
Fatih yıldız
Erdal bil
Murat köse
Fatih bayraktar
Fatih köse
Zeynel şahin
Ahmet Karataş
İsmail Temur
Muhammet okumuş
Selami Bayraktar
Ali İrfan Köse