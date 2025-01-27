Bayburt Karşıgeçit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu İstanbul Pendik,Kaynarcada Dernek Merkezinde gerçekleştirildi.

Genel kurul divan seçimiyle başladı. Divan Başkanlığına Hayati Yıldız, Hüseyin okumuş ve Hacı Köse seçildi.

Bayburt Karşıgeçit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Karşıgeçit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği eski Başkanı Yavuz Tetik Köylülerinin çağrısına kayıtsız kalmadı.Yoğun istek üzerine genel kurula tek adayla gidildi.

Karşıgeçit Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneğinde 12 yıl Başkanlık yapan Yavuz Tetik Üç yıl önce Başkanlığını bıraktığı Derneğin yeniden Başkanı oldu.

Global Word Türkiye ve Muhsin Bey Okulları Kurucu Başkanı Yavuz Tetik yaptığı açıklamada:

12 yıl Başkanlığını yaptığım Derneğimize Köylülerimin aldığı karara kayıtsız kalmayarak yeniden Başkan seçildim. Dernekçilik gönüllülük esası üzerine hizmet etme makamıdır. Köylülerime hizmet etmeye devam edeceğim dedi.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan: Yavuz Tetik

Başkan Yardımcısı:İsrafil Köse

Hacı Ahmet Bayraktar

Hüseyin Okumuş

Hayati Yıldız

Kadir Tatar

Fatih tetik

Hacı köse

İsmail köse

Fatih yıldız

Erdal bil

Murat köse

Fatih bayraktar

Fatih köse

Zeynel şahin

Ahmet Karataş

İsmail Temur

Muhammet okumuş

Selami Bayraktar

Ali İrfan Köse