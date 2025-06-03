Türkiye’nin yaratıcılık odaklı en büyük çocuk kültür ve sanat organizasyonlarından biri olan Yaratıcı Çocuk Festivali, 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde Kadıköy Festival Park’ta altıncı kez düzenlendi.BURSA (İGFA) - 100’ün üzerinde eğitici ve eğlenceli etkinliğin yer aldığı festivalde binlerce çocuk; sanat, ekoloji, tasarım, bilim ve geri dönüşüm gibi alanlarda çeşitli atölye çalışmalarıyla buluştu. Aileler için ise konserler, sahne gösterileri ve lezzetli ikramlarla dolu dolu bir program sunuldu.

Festivalin dikkat çeken katılımcılarından Çilek, bu yılki etkinlikte çocuklara özel yaratıcı bir deneyim alanı sundu. Ziyaretçiler, markanın standında düzenlenen atölye alanında çocuklarla interaktif şekilde vakit geçirme fırsatı yakaladı.

“HAYALİMDEKİ ODA” ATÖLYESİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Çilek tarafından hazırlanan “Hayalimdeki Oda” tasarım atölyesi, festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. Atölye kapsamında çocuklar, hayallerindeki yaşam alanlarını önce planlayıp kağıda döktü, ardından renkli şablonlar ve dekoratif öğelerle üç boyutlu kutu modelleri içerisinde kendi hayal odalarını inşa etti. Renk seçimi, yerleşim düzeni, kesme, yapıştırma ve süsleme gibi uygulamalar sayesinde çocuklar tasarım sürecinin tüm aşamalarını deneyimledi. Atölye sonunda her katılımcı kendi tasarımını paylaşarak mini sergi ortamında sunum yaptı; etkinlik teşekkür belgeleri ve küçük ödüllerle tamamlandı.

Festival boyunca gerçekleşen bu özgün atölye deneyimi, çocukların hayal gücünü destekleyip özgüvenlerini artırırken, aileler için de anlamlı bir ortak zaman yaratma fırsatı sundu. Eğlenceli olduğu kadar eğitici yönleriyle de dikkat çeken etkinlik, çocuklara üretmenin ve düşünmenin keyfini yaşattı.

ÇİLEK STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Etkinlik boyunca yoğun ilgi gören Çilek standı, ailelerin ve çocukların buluşma noktalarından biri haline geldi. Marka, hem çocuklara ilham verdi hem de ailelere yaratıcı gelişimi destekleyen deneyimler sundu.