Milas Belediyesi, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi bireylere yönelik yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Evden çıkma imkanı olmayan, hasta, yaşlı, özel gereksinimli bireylere ve dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdüren Milas Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde talepte bulunan vatandaşları ‘Evde Kuaförlük ve Berberlik Hizmeti’ ile buluşturdu.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmayla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde mesleğinde uzman kuaför ve berber tarafından kadınlara saç kesimi ve el ayak tırnak bakımı erkeklere ise saç- sakal kesimi ve el ayak tırnak bakımı hizmeti yapıldı.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZA DESTEK OLUYORUZ…

Bayram öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı gerçekleştiriyor, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Belediyemiz tarafından sürdürülen ‘Evde Kuaförlük ve Berberlik Hizmeti’ ile ekiplerimiz talepte bulunan vatandaşlarımızın Kurban Bayramı öncesinde saç ve tırnak bakımlarını yaptı. Yardımlaşma duygusunun en üst seviyede yaşandığı bayramlarda vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de oldukça sevindirdi. Projemiz önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek. Tüm vatandaşlarımızın şimdiden Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.