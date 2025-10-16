Türk tiyatro, sinema ve televizyonunun duayen isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Gaziantep doğumlu sanatçı, Yabancı Damat’taki Memik Dede, İkinci Bahar’daki Zülfikar Ağa gibi ikonik rolleriyle hafızalara kazınmıştı.İSTANBUL (İGFA) - Usta sanatçının vefatını oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Bir ay önce 90. yaş gününü kutlayan sanatçı Arif Erkin Güzelbeyoğlu, sanat hayatına Gaziantep Lisesi’nde Molière’in Hastalık Hastası oyununda başrolle adım attı.

Tiyatroda Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel olan, Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini besteleyen Güzelbeyoğlu, Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda da yer alarak ilk 5 yıl tüm oyunların müziğini yaptı.

Sinema ve televizyonda İkinci Bahar (Zülfikar Ağa), Yabancı Damat (Memik Dede), Bizimkiler, Canım Ailem, Doksanlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarla tanındı.

İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev alan sanatçının vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü oluşturdu.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun cenazesi 17 Ekim Cuma günü Gaziantep’te toprağa verileceği öğrenildi.