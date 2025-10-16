Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, Uluslararası Akordeon Konfederasyonu iş birliğiyle bir konser düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Uluslararası Akordeon Konfederasyonu iş birliğiyle “Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası Dört Mevsim Akordeon Konseri” düzenledi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserde, uluslararası üne sahip akordeon sanatçısı MircoPatarini ve akordeon virtüözüAngelMarinov’un performansları, ressam ŞerivanTutuş’un sahnede eş zamanlı olarak yaptığı resimle birleşti. Orkestra şefliğini Tarık Tal’ın üstlendiği gecede, notalarla duygulara dokunulurken sahnedeki görsel şölen izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleşen konserde, Peter Warlock, AstorPiazzolla, BeteIlin, RobertoMolinelli, EnnioMorricone, VittorioMonti ve Osmanlı-Türk müziğinin az sayıdaki kadın bestecilerinden biri olan Kevser Hanım’ın eserlerinden oluşan repertuvar, sanatseverlere eşsiz bir müzik şöleni sundu.

Özel geceyi düzenleyenler arasında olanve Dört Mevsim Projesi’ni Beylikdüzü Belediyesi ile tanıştıran Zekiye Yılmaz “Dört Mevsim Akordeon Projesi, ülkemizde genç ve yetişkin akordeonistler yetiştirmeyi, akordeon müziğini daha yakından tanıtmayı ve bu çalışmaları yılın dört mevsimine yaymayı amaçlıyor. Bu önemli misyonu Beylikdüzü Belediyesi üstlenerek bir kez daha vizyoner ve yenilikçi bir yaklaşım sergiledi ve bu değerli performansları sahnemize taşıdı. Bu proje tüm dünyada yankı uyandıracak nitelikte. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinize iyi dinlemeler ve keyifli seyirler diliyorum” dedi.

PATARİNİ: “BURADA OLMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUM”

Uluslararası üne sahip akordeon sanatçısı MirkoPatarini “Birkaç yıl önce Zekiye Hanım’la tanıştığımızda, ‘Akordeon Konfederasyon Kursu’nu neden burada yapmıyoruz?’ diye konuşmuştuk. Şimdi yeniden burada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Genç ve yetenekli arkadaşlarımız için büyük bir alkış istiyorum; gerçekten çok başarılılar” ifadelerini kullandı.

BGSO orkestra şefi Tarık Tal ise konuşmasında “Bu güzel ortamı oluşturduğunuz ekibinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Burada bu orkestranın kurulmasında, başlangıcında aslında önemli kişiler var. Onları da anmadan edemeyeceğim. Başta Ekrem İmamoğlu vebize her zaman desteklerini esirgemeyen, hâlâ oradan eli üzerimizde olan sevgili belediye başkanımız Mehmet Murat Çalık’a çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.