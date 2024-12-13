Van’da ansızın bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Van Valiliği; kar yağışı, buzlanma ve sis dolayısıyla il genelindeki okulları 13 Aralık Cuma günü (BUGÜN) tatil etti.VAN (İGFA) - Kar tatili haberini Van Valiliği duyurdu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelerde Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis dolayısıyla 13.12.2024 Cuma günü il genelindeki resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacağını duyurdu.

https://twitter.com/tcvanvaliligi/status/1867299092235260414

Öte yandan Van Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Koordinasyonu da teyakkuza geçti.

Şehrin birçok noktasında harekete geçen ekipler, ana arterler başta olmak üzere kentin bazı bölgelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.