Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sulyok'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde giriş kapısında karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sulyok, tokalaşarak poz verdi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.