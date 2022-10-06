BayburtTarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen sahada çalışma yaptıklarını ve durumu gördüklerinde Vali Epcim’e bildirdiklerini ifade etti.

Erenli köyünde küçükbaş hayvancılık yapan Yusuf ile İrşadi Çalışkan'ın merada yılın 6 ayını Çadırın içinde geçirdikleri fakat fırtına nedeniyle çadırlarının kullanılamaz hale geldiğini söylediler.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in talimatıyla besicilerin hayvanları otlattığı meraya 21 metrekarelik modern çoban çadırı kuruldu.

Vali Epcim, Besicimizi üretime destek olduğu için tebrik ediyor, her zaman bu ve benzeri yardımlarla yanında olmak istediğimizi belirtmek istiyorum. Desteklerinden ötürü Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekibine de teşekkür ediyorum."