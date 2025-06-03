Türk Kızılay’ın “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” kampanyasına ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Utkan Yalçınkaya’dan anlamlı bağış.İSTANBUL (İGFA) - Türk Kızılay’ın 2025 Kurban Bayramı vekaletle kurban kesim kampanyasına ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, oğlu Utkan Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu kurban bağışlarıyla destek verdi.

Mehmet ve Utkan Yalçınkaya’nın vekaletleri, Ankara’da Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak tarafından kabul edildi.

Mehmet Yalçınkaya, “Kızılay’a yapılan yardımlar her zaman yerine ulaşır. ‘Herkes gider, Kızılay kalır’ diyerek kurban bağışımı Kızılay’a yaptım” dedi.

Somer Sivrioğlu’nun vekaleti ise Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu tarafından teslim alındı. Sivrioğlu, “Bu yıl kurbanımı Kızılay’a bağışlıyorum, siz de destek olabilirsiniz” çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı gibi Kızılay, 2025 için yurt içi kurban hisse bedelini 13 bin 250 TL, yurt dışı 5 bin 250 TL olarak belirlemişti.

Bağışlar, www.kizilay.org.tr, Kızılay Mobil Uygulaması, banka hesapları, EFT/havale, 168 çağrı hattı ve Kızılay şubeleri üzerinden yapılabildiği gibi, 2 ila 4 taksit imkanı sunuluyor.