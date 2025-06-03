Ankara Keçiören Belediyesi tarafından tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek için ilçede faaliyet gösteren çiftçiye ve vatandaşa domates, biber ve salatalık fidesi ile mevsimlik petunya ve Küba kekiğinden oluşan 61 bin adet fide ücretsiz dağıtıldı.ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen fide dağıtım törenine CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Adnan Beker, Bağlumlular Dernek Başkanı Bülent Ersöz, Keçiören Muhtarlar Dernek Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÜRETİMİN VE ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ

Keçiören Belediyesi tarım faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz dağıttığı sebze fidelerini çiftçilerle buluşturuldu. Köylerde tarımsal üretim yapan 136 çiftçinin tamamına domates, salatalık ve biber fidesi ile mevsimlik petunya ve Küba kekiği dağıtılırken törene katılan vatandaşlara da kasalarla sebze ve çiçek fidesi verildi. Çiçeklerle dolu bir Bağlum hayal ediyoruz diyerek sözlerine başlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Biz üretim ve dayanışma kültürünü atalarımızdan aldık. Bizler atalarımızdan öğrendiğimiz bilgilerle tarımı daha ileri seviyelere taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Üretime katkı sağlamak için fide desteğinde bulunduk. Üretimin ve çiftçinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

BAĞLUM’A ÇİFTE MÜJDE

Bağlum’un en büyük iki sorununun çok yakında son bulacağının müjdesini veren Başkan Özarslan, “Bağlum’un sorunlarını çok iyi biliyoruz ve göreve geldiğimiz günden itibaren bu sorunların üzerine yoğunlaştık. Birincisi imar planları ikincisi ise şehir içerisinden geçen hafriyat kamyonları. Çok kısa bir süre sonra yapımında sona yaklaşılan alternatif yolun açılması ile hafriyat kamyonları artık şehir içerisinden geçmeyecek. İkinci büyük sorun olan imar planları ise yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak” dedi.