Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Mersin Briç Spor Kulübü iş birliğinde bu yıl 39.’sunu düzenlediği ‘Uluslararası Mersin Briç Festivali’ başladı.MERSİN (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen organizasyon, Türkiye’nin en uzun soluklu briç festivali olma özelliğini taşıyor.

ULUSLARARASI KATILIM VE REKABET DOLU 5 GÜN

Festival, bu yıl Bulgaristan ve Macaristan’dan gelen sporcularla uluslararası kimliğini pekiştirirken, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 250 briç tutkunu sporcuyu Mersin’de buluşturdu. Amasya’dan Antalya’ya, İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar birçok şehirden gelen katılımcılar, 5 ayrı yarışma formatında mücadele edecek.

DİSİPLİNLİ YAPI, TEKNİK BAŞARI

Organizasyon, sporcular tarafından Türkiye’nin en nitelikli briç festivallerinden biri olarak değerlendiriliyor. Katılımcılar, profesyonel atmosferin yanı sıra Mersin’in misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Festivalin amacı, briç sporunu yaygınlaştırmak ve şehirler arası dostluk köprüleri kurmak.

KEREM: “BRİÇ VE MERSİN BİRBİRİNİ TAMAMLIYOR”

Mersin Briç Spor Kulübü Başkanı Dr. İbrahim Ethem Kerem, festivalin başarısında Büyükşehir Belediyesi’nin katkısına dikkat çekerek, “Türkiye’nin en uzun soluklu festivali” dedi. Kerem, “Çarşamba günü başladık. Küçük turnuvalarımız var. Sonra büyük takım maçı, açık ikili şeklinde turnuvalarımız olacak. Cumartesi günü başlayacak olan turnuvamıza 250 kişiyi aşkın sporcu bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Festival, 21 Eylül Pazar günü yapılacak yarışmalarla sona erecek. Katılımcılar, organizasyonun teknik olanakları, ulaşım kolaylığı ve salon kalitesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Mersin Briç Festivali’ni sosyal ve sportif açıdan en güçlü etkinliklerden biri olarak nitelendirdi