Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşama vurgu yapmak amacıyla 21 Eylül Pazar günü Heykel Atatürk Caddesi trafiğe kapatılarak çocuklara bırakılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde hazırlanan birbirinden renkli etkinliklerle, çocuklar araba seslerinden uzak, eğlenceli bir gün geçirecek.BURSA (İGFA) - Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri alma konusunda desteklemek, herkesin güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini teşvik etmek amacıyla 16-21 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, tüm dünya kentleriyle eş zamanlı olarak Bursa’da da dolu dolu etkinliklerle kutlanıyor.

Sabah yürüyüşlerinden güvenli bisiklet sürüş eğitimlerine, spor etkinliklerinden sanatsal programlara kadar birçok aktivitenin yapıldığı haftada, 21 Eylül Pazar günü ise çocuklar için keyifli bir programa imza atılacak. ‘Çocukların Heykeli’ etkinliği kapsamında Heykel Atatürk Caddesi, 09.00-13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılarak sadece bisiklet ve yaya ulaşımına açılacak.

SOKAK OYUNLARINDAN ATÖLYE ÇALIŞMALARINA

Saat 09.00’da Tophane’den start verilecek ‘Pedallar dönüyor, İyilik büyüyor’ bisiklet etkinliğiyle başlayacak olan program, çocuklara ve yetişkinlere doyasıya eğlenebilecekleri bir gün geçirme fırsatı sunacak. Heykel Atatürk Caddesi’nde yapılacak programda, bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimlerinin yanı sıra 4 farklı alanda gazoz kapağı, cilli, ip atlama, yakar top, istop, körebe gibi sokak oyunları oynanacak. Unutamayacakları bir Pazar günü yaşayacak olan çocuklar, mini golf, okçuluk ve denge oyunlarıyla doyasıya gülümseyecek. Araba sesleri ile değil, çocuk gülüşleri ile dolacak olan Heykel’de Bursalılar eğlence dolu bir gün geçirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’yı yaya öncelikli bir kent haline getirmek istediklerini söyledi. 21 Eylül Pazar günü ‘Çocukların Heykeli’ etkinliğiyle Atatürk Caddesi’ni çocuklara bırakacaklarını belirten Başkan Bozbey, “Araç trafiğine kapatılacak olan Heykel’de çocuklarımız hem eski oyunları oynama fırsatı bulacak hem de televizyon veya telefon başında geçirdikleri zamanı aza indirmiş olacağız. Çocuklarımızın gülümsemesi bizim en büyük arzumuz. Önce çocukları gülümseteceğiz. Tüm Bursalıları 21 Eylül Pazar günü Atatürk Caddesi’ndeki etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.