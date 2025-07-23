Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), HÜRJET Jet Eğitim Uçağı’nın F404 turbofan motorları için GE Aerospace ile mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma, HÜRJET’in küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET’in motoru için GE Aerospace ile önemli bir mutabakat zaptına imza attı.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında gerçekleşen anlaşma, HÜRJET programının yeni müşterilere ulaşmasında kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anlaşma, GE Aerospace’in F404 turbofan motorlarının HÜRJET’e entegrasyonunu, yeni prototiplerin uçuş testlerini desteklemeyi ve motorların bakım, onarım ve revizyon süreçlerini güçlendirmeyi kapsıyor.

Ülkemizin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET’in kalbinde yer alan F404 turbofan motorları için GE Aerospace ile önemli bir mutabakat zaptına imza attık. Bu anlaşma HÜRJET programında yeni müşterilere ulaşılması yolunda önemli bir adım olacak. Malatya'da başarılı öğrenciler onuruna yemek İçeriği Görüntüle Geleceğe güvenle bakıyor, havacılıkta… pic.twitter.com/Mq3Khj79PW — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) July 23, 2025

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, HÜRJET’in modern aviyonik sistemleri ve yüksek performans özellikleriyle pilot eğitiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, “Bu mutabakat, HÜRJET’in küresel başarılarını artırmak için GE Aerospace ile iş birliğimizi güçlendirecek. Hedefimiz, havacılık ve savunma sanayisinde küresel liderlik” dedi.

HÜRJET, 210’dan fazla test uçuşunu başarıyla tamamlayarak uluslararası fuarlarda yetkinliklerini sergiledi. Anlaşma, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ileri teknoloji kapasitesini ön plana çıkararak HÜRJET’in küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı ve millî teknolojilere uluslararası ortaklıklarla güç katmayı amaçlıyor.