TÜİK’in 2024 Kültürel Miras İstatistikleri’ne göre, Türkiye’de müze sayısı yüzde 5 artarak 636’ya, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 10,6 artarak 61,7 milyona ulaştı. Taşınmaz kültür varlıkları, milli parklar ve tabiat parklarında da artış kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kültürel Miras İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre, Türkiye’nin kültürel ve doğal mirasındaki büyüme dikkat çekiyor. Müze sayısı, eser sayısı, ziyaretçi rakamları ve taşınmaz kültür varlıklarında artış yaşanırken, milli park ve tabiat parkı sayıları da yükseldi.

2024’te Türkiye genelinde müze sayısı yüzde 5 artarak 636’ya ulaştı. Bunların 217’si Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 401’i özel müzelere, 18’i ise Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı. Ören yeri sayısı 147 olarak kaydedildi.

Müzelerdeki toplam eser sayısı yüzde 2,4 artarak 3 milyon 995 bin 133’e yükseldi. Bakanlığa bağlı müzelerde 3 milyon 370 bin 881 eser (yüzde 0,9 artış), özel müzelerde 291 bin 89 eser (yüzde 1,7 artış), Milli Saraylar’a bağlı müzelerde ise 333 bin 163 eser (yüzde 22,1 artış) bulunuyor. Bakanlık müzelerindeki eserlerin yüzde 60,1’i sikke, yüzde 27,8’i arkeolojik materyal, yüzde 6,5’i etnografik materyal ve yüzde 3,5’i tabletlerden oluşuyor.

ZİYARETÇİ SAYISI REKOR KIRDI

Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2024’te yüzde 10,6 artarak 61 milyon 687 bin 726’ya ulaştı. Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçilerin yüzde 51,7’sini ağırlarken, ücretli ziyaretçi sayısı 18 milyon 995 bin 286 (yüzde 30,8 pay) oldu. Özel müzeler yüzde 8,4 artışla 19 milyon 774 bin 549, Milli Saraylar’a bağlı müzeler ise yüzde 42,3 artışla 9 milyon 999 bin 370 ziyaretçi çekti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinden 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 TL gelir elde edilirken, müze kartı satışları 5 milyon 964 bin 575’e ulaştı. En çok ziyaretçi çeken iller 18,2 milyonla İstanbul, 4,7 milyonla İzmir ve 4,5 milyonla Nevşehir oldu.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı yüzde 2,1 artarak 127 bin 285’e yükseldi. İstanbul 34 bin 258 varlıkla lider, İzmir 8 bin 61, Muğla ise 5 bin 30 varlıkla takipte.

Toplam sit alanı sayısı yüzde 5,4 artarak 26 bin 127’ye ulaştı; bu alanların yüzde 97’si arkeolojik sitlerden oluşuyor.

MİLLİ PARKLAR VE TABİAT PARKLARI

Milli park sayısı yüzde 2,1 artarak 49’a, toplam alanı yüzde 0,4 artarak 913 bin 160 hektara ulaştı. Tabiat parkı sayısı yüzde 0,8 artarak 268’e yükselirken, alanı yüzde 12,9 azalarak 94 bin 88 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı yüzde 3,2 artarak 32, tabiat anıtı sayısı yüzde 0,9 artarak 111 oldu.