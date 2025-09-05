Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle engellilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla 1001 adet medikal malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.GAZİANTEP (İGFA) - GBB Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplu dağıtım töreni, GBB Emekliler Lokali’nde gerçekleştirildi. Uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu aracılığıyla temin edilen 1001 medikal malzeme, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Program, Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezi'nde eğitim alan görme engelli Metehan Toprak'ın Kur'an tilavetiyle başladı. Aktif Yaşam Merkezi'nin kursiyerlerinden oluşan "Çınarlarımızdan Nağmeler" korosunun sahne aldığı törende, görme engelli çocuklardan oluşan "Minik Melekler" grubu da sevilen türküleri seslendirdi.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artıracak çeşitli ürünler dağıtıldığı program kapsamında 26 akülü tekerlekli sandalye, 144 yetişkin tekerlekli sandalye ve 20 çocuk tekerlekli sandalye sahiplerine verildi. Ayrıca 12 özel tertibatlı tekerlekli sandalye de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yürüme desteğine ihtiyaç duyan bireyler için 500 devrek bastonu ve 11 walker dağıtımı yapıldı. Bunun yanında 23 hasta taşıma lifti de program kapsamında teslim edildi. Görme engelli bireylerin kullanımına uygun 132 beyaz baston ile 133 konuşan saat de dağıtılarak günlük yaşamlarını kolaylaştırmaları amaçlandı.

ŞAHİN: BİZ BU ŞEHRİ ENGELLİ DOSTU, ENGELSİZ KENT YAPACAĞIZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep’i engelli, yaşlı, emekli ve aile dostu bir şehir yapmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Engelli tanımını değiştirdiklerini vurgulayan Şahin, “Engelli elde, ayakta, gözde, kulakta değildir. Engel, nasırlaşmış vicdansız yüreklerdedir. Biz bu şehri engelli dostu, engelsiz kent yapacağız. İşitme engelli çocuklar için özel kreş açtık. Zihinsel, görme, işitme, bedensel engelliler için ayrı ayrı çalışmalar yürütüyoruz. Ankara dışında ikinci göz rehabilitasyon merkezi Gaziantep’te açılıyor. Eğitim, sağlık, istihdam, erişilebilirlik… Her biriyle ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Yaşlı ve emeklilere yönelik hizmetlerden de bahseden Şahin, “Ahmet Deniz Merkezi’ni kuruyoruz. Burada vatandaşlarımız havuza girecek, muhabbet edecek, çayını içip huzurla evine dönecek. İçinde bakım bölümü olacak. Ayrıca alzaymır çağın derdi. Beş bin hastamız var. Daha bilimsel, daha büyük bir Alzheimer merkezi açıyoruz. Mevcut merkezlerimiz genişletiliyor” ifadelerini kullandı.

Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise, engellilere fırsat verilince her şeyi başarabileceğini belirterek, merkezlerde eğitim alan 1100 engellinin özel sektörde istihdam edildiğini ifade ederek, bu konudaki çabalarının her geçen gün artarak ilerleyeceğini dile getirdi.