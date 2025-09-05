Çiğli Belediyesi, kent estetiğini korumak ve kamusal alanlarda güvenliği sağlamak amacıyla izinsiz reklam tabelalarına karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, kent genelinde izinsiz reklam tabelalarına karşı başlattığı kararlı mücadeleyi sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Kamuya Ait Açık Alanlarda İlan, Reklam ve Tanıtım Uygulamalarına” ilişkin yönetmeliğinin 7. maddesi doğrultusunda, zabıta ve fen işleri ekipleri koordineli şekilde harekete geçti.

Çiğli Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Kamuya Ait Açık Alanlarda İlan, Reklam ve Tanıtım Uygulamalarına” ilişkin yönetmeliğinin 7. maddesine dayanarak, ilçe genelinde izinsiz tabela, ilan ve reklam araçlarını kaldırıyor.

MEYDANLAR, KALDIRIMLAR, OTOPARKLAR VE YEŞİL ALANLAR TEK TEK DENETLENİYOR

Kamusal alanlara izinsiz yerleştirilen, hem can ve mal güvenliğini tehdit eden hem de kent estetiğini bozan tabelalar, afişler ve panolar belediye ekiplerince kaldırılıyor. Özellikle yoğun yaya ve araç trafiğinin olduğu bölgelerde yapılan bu temizlik çalışmaları, vatandaşlardan da tam destek görüyor.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Yönetmeliğin 7. maddesi açık: “Her türlü trafik ve yaya güvenliği gözetilerek, ilgili belediyesince yer seçimi yapılmış ve izin verilmiş olanlar dışında kamusal açık alanlara hiçbir ilan, reklam ve tanıtım aracı konulamaz.”

BAŞKAN YILDIZ: “KENTİMİZİN DÜZENİNE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, ilçe genelinde izinsiz tabela ve reklam araçlarının kaldırılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında şu açıklamayı yaptı; “Çiğli’de kamuya ait alanlar hepimizin ortak yaşam alanı. Bu alanların izinsiz şekilde işgal edilmesine, görsel kirliliğe ve güvenlik risklerine asla müsaade etmeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyemizin ilgili yönetmeliği doğrultusunda, ekiplerimiz sahada titizlikle çalışıyor. Kent estetiğini korumak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak bizim önceliğimizdir. Öte yandan unutulmamalıdır ki, izinsiz tabela koymaya devam edenler hakkında cezai işlem uygulanacaktır.”

“DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDECEK”

Başkan Yıldız, denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “Bu konuda taviz vermeyeceğiz. Kurallara uygun hareket eden esnafımıza teşekkür ediyoruz. Ancak izinsiz uygulamalara karşı gerekli tüm yasal işlemleri kararlılıkla sürdüreceğiz. Çiğli’yi hep birlikte daha düzenli, daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz.”