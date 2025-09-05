Kocaeli'de Gölcük Belediye Konservatuvarı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı başvuruları başlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi Konservatuvarı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için yetenek sınavı başvuruları başlıyor. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak başvurular, 23 Eylül 2025 Salı günü sona erecek. Yetenek sınavı başvuruları; Piyalepaşa Mahallesi Bağdat Caddesi, 623. Sokak’ta bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Gölcük Konservatuvarı binasında yapılacak.

YETENEK SINAVLARI 14 EKİM’DE

Yetenek sınavları; Klasik Türk Müziği Bölümü (ud, keman, ney), Türk Halk Müziği Bölümü (bağlama), Batı Enstrümanları Bölümü (gitar, piyano, yan flüt), Şan Bölümü (THM şan, TSM şan) branşlarında, uzman eğitmenler tarafından, 27 Eylül 2025 Cumartesi saat 10.00’da yapılacak. Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler ise kayıtlarını tamamlamaları sonrasında eğitime başlayacaklar.

Gölcük Belediye Konservatuvarı’nda Klasik Türk Musikisi Bölümü-Türk Halk Musikisi Bölümü-Şan Bölümü-Batı Enstrümanları Bölümü başvuruları için aranan şartlar arasında; 11 yaşında olmak, kayıtların açıldığı ilk gün itibariyle 50 yaşından gün almamış olmak, giriş sınavı için yapılacak mülakatta başarılı olmaları, ses, diksiyon, kulak gibi özellikler yönünden musiki bölümlerine uygun bulunmak. (Şan Bölümüne giren adaylar şarkı veya türkü söyleyebilecek)

Gölcük Belediye Konservatuvarı’nda Klasik Türk Musikisi Bölümü-Türk Halk Musikisi Bölümü-Şan Bölümü-Batı Enstrümanları Bölümü başvuruları için istenen belgeler ise şöyle; “Nüfus cüzdan örneği, öğrenim durum belgesi (diploma veya örneği, tasdikname, öğrenim durumu belgeleri, sertifika, çalıştığı iş yerinden belge), 4 adet vesikalık fotoğraf, Konservatuvar Müdürlüğü’nden alınacak form ve dilekçe (18 yaşından küçük öğrencilerin formları velisi tarafından doldurulup imzalanacak), Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak sabıka kaydı. (Öğrenci olanlar ve resmi iş kurumunda çalışanlar hariç)