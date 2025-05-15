Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği Türkiye’nin ikinci metrobüsle ulaşım projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Güzergâhta başlayan asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Alemdar, “Bu projenin her santimetresinde Büyükşehir’in emeği var. Alt yapı, üst yapı, asfalt, sanat yapıları ve duraklar hepsi dahil kendi öz kaynağımızla yapılıyor. 19,5 kilometre, 13 istasyonu hızla tamamlayacağız. İnşallah Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri kısa süre sonra Sakarya olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olmaya hazırlanan Sakarya’da, Büyükşehir Belediyesimetrobüs hattının hızla devreye alınması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

9 kilometre asfaltlanacak

Şehir Hastanesi ile Gar Meydanı arasında hizmet verecek olan 19,5 kilometrelik metrobüs hattının çalışmasını tamamen kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, tamamlanan 4 kilometrelik hatta sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Camili Kavşağı ile Yazlık Kavşağı arasındaki 9 kilometrelik mesafede şimdi üst yapı için işlemler başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, asfalt çalışmaların başladığı bölgede incelemeler yaptı. Alemdar’a Genel Sekreter Fikret Bayhan, genel sekreter yardımcıları ile daire başkanları da yer aldı.

İlk etabın asfaltı seriliyor

9 kilometrelik mesafenin 4 kilometrelik ilk etabında 40 iş makinası ve 50 personelle sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, ikinci etap olan 5 kilometrelik kısımda ise kazı ve dolgu çalışmalarını gerçekleştiriyor. İkinci etaptaki altyapı çalışmaları tamamlandığında asfalt serimine geçilecek.

Öz kaynaklarla metrobüs hattı

Alemdar, Türkiye’de ilk kez bir belediyenin kendi öz kaynaklarıyla metrobüs hattı inşa ettiğini dile getirerek çalışmalarda ter döken tüm mesai arkadaşlarına gayreti ve özverisi için teşekkür etti.

“Her santimetrekarede Büyükşehir’in emeği var…”

Sakarya’da ulaşıma yeni bir soluk getirecek projenin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Alemdar, “19,5 kilometre 13 istasyondan oluşan metrobüs hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bir yandan duraklar, altyapı deplase çalışmaları, köprü ve menfez imalatları sürerken bir yandan da hazır olan kısımlarının asfaltını atıyoruz. Burada en önemli husus, hattın altyapısını, üstyapısını, asfaltını, sanat yapılarını ve duraklar dahil olmak üzere tamamını Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla yapıyor olmasıdır. Bu hattın her santimetrekaresinde Büyükşehir’in emeği var. Tüm mesai arkadaşlarıma gayretli ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlı eylesin” diye konuştu.

“Raylı sistemin altyapısını oluşturacak”

Alemdar ayrıca bu metrobüs hattıyla beraber İstanbul’un dışında Türkiye’de metrobüs kullanan ikinci şehir olacaklarını söyledi ve metrobüs hattının ileride raylı sistemin altyapısı oluşturacak şekilde yapıldığını vurguladı.

Alemdar, “Vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve uygun seyahat imkânı sunmak ve şehir merkeziyle Yenikent bölgemizi birbirine bağlamak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Alemdar tek tek çalışanlara kolaylıklar diledi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.