Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldığı günden bu yana 2 milyon 8 bin 448 yolcuya hizmet verirken, toplamda 13 bin 698 uçak havalimanına iniş kalkış yaptı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin gökyüzüne açılan 58. kapısı Çukurova Uluslararası Havalimanının yolcu ve uçak trafiğini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında havalimanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 10 Ağustos tarihinde hizmete aldıklarını anımsatarak, havalimanının açıldığı günden beri 2 milyonun üzerinde yolcumuzu ağırladığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, açılışından bugüne Çukurova Uluslararası Havalimanının iç hatlarda 1 milyon 546 bin 408, dış hatlarda ise 462 bin 40 olmak üzere toplam 2 milyon 8 bin 448 yolcuyu ağırladığını bildirdi. Uçak trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, iç hatlarda 10 bin 272, dış hatlarda ise 3 bin 426 olmak üzere toplam 13 bin 698 uçak havalimanımıza iniş kalkış yaptığını kaydetti.

Havalimanının yıllık 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında, "Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet eden havalimanımız, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından da biri. Çukurova, bölgesel olması niteliğiyle de havacılık alanındaki en önemli altyapı yatırımlarından biri. Bölgenin gelişimine büyük katkı sağlıyor, bölgesel kalkınmanın lokomotifi oluyor" ifadelerini kullandı.