İzmir Çiğli Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı ikinci Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı, 12 Ocak Pazar günü düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, bu yeni projeleri ile ilçede sosyal dayanışmayı artırmayı, ekonomik olarak uygun ve kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyor. Kent Lokantası ile sağlıklı beslenme desteklenirken, Kitap Kafe ile eğitim ve kültürel aktiviteler teşvik edilecek.

Üniversite bölgesine iki öncelikli ve anlamlı hizmet

Yeni Kent Lokantası, Balatçık Mahallesi'nde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin bulunduğu bölgede yer alacak. Haftanın altı günü 11.30-14.00 saatleri arasında hizmet verecek olan lokanta, 250 kişilik kapasitesiyle vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek seçenekleri sunacak. Lokantanın hemen yanında yer alan Özge Polat Kent Kitaplığı, hem üniversite öğrencilerini hem de kitapseverleri ağırlayacak. Bu iki açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yapacak olmasından büyük heyecan duyduklarını dile getiren Başkan Yıldız şunları söyledi; “ Şiddet, toplumumuzun her noktasında baş gösteren ve önüne geçmekte zorlandığımız bir sorun. Bizler; eğitimi ve farkındalığımızı büyütmenin şiddetle mücadelede önemine inanıyoruz. Özge, eski eş şiddetine uğrayan ve ölümden dönen, Çiğlili bir kardeşimiz. Onun adıyla, şiddet gören tüm kadınlarımız ve çocuklarımız için ortak mücadele yolumuzu aydınlatacağız.”

Başkan Yıldız’dan halka davet

Seçim döneminde söz verdiği kent lokantalarını ilçeye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü; “Çiğlimiz için hayata geçirdiğimiz her projede, halkın öncelikleri önceliğimiz oldu. Balatçık Mahallemize kazandırdığımız Kent Lokantası ve Özge Polat Kent Kitaplığı, sosyal belediyecilik anlayışımızın örnekleri. Yoksullukla boğuşan daha çok vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu iki projeyle, hem öğrenci ve vatandaşlarımıza uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek olanağı sunacak hem de günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz aydınlanmanın bir adresini hayata geçirmiş olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de katılımı ile gerçekleştireceğimize bu özel ve anlamlı açılışlara halkımızın da büyük ilgi göstereceğine inanıyor ve herkesi yeniden davet ediyorum.”