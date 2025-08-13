Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın tamamlandığında Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olarak hizmet vereceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, altyapı çalışmaları tamamlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda üstyapı imalatlarının devam ettiğini belirterek, projenin tamamlandığında yılda 2 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye’nin 5. bölgesel havalimanı olacağını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Gümüşhane’ye 67 kilometre, Bayburt’a ise 47 kilometre mesafede, Köse-Bayburt Karayolu üzerinde inşa edilen havalimanının altyapı çalışmalarının tamamlandığını hatırlattı. Uraloğlu, “3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 300’e 120 metre boyutlarında apron ve 265 metre uzunluğunda taksi yolunu tamamladık” dedi.

Devam eden üstyapı işlerine ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, terminal binası, teknik blok ve kule binası ile tesisat işlerinde çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Terminal binamız 17 bin metrekare alanıyla modern bir yapıya sahip olacak. Toplam kapalı alan ise 29 bin metrekareye ulaşacak. Projemiz tamamlandığında havalimanımız yılda 2 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasiteye ulaşacak” ifadelerini kullandı.