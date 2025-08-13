Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Ağustos'tw Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezi, Kertil ve Alacaatlı köylerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, hasarlı yapılar için kira yardımı veya konteyner seçeneği sunulacağını, yeni konutların ise 1,5 ay içinde inşasına başlanarak 1 yılda teslim edileceğini duyurdu.BALIKESİR (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı ilçe merkezinde ve Kertil ile Alacaatlı köylerinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak ilçe merkezinde vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Kurum, “Biz büyük afetleri, badireleri birbirimizden destek alarak aştık. Burada da aşacağız, hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız” ifadesini kullandı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bir vatandaş Bakan Kurum’a “İyi ki devletimiz var. Devletimizin var olduğunu insanlar gördü” diyerek teşekkür etti.

Daha sonra Kertil Köyü’nü ziyaret eden Bakan Kurum, hasar tespit çalışması sonucu köyde 29 yapının hasar gördüğünü açıkladı. 24 konteyner talebinin kısa sürede karşılanacağını belirten Bakan Kurum, “Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi. Bakan Kurum, köyde bir cami ve cami lojmanının da inşa edileceğini söyledi.

İSTEYENE KİRA YARDIMI İSTEYENE KONTEYNER VERİLECEK

Ardından Alacaatlı Köyü’ne geçen Bakan Kurum, konteynerlerin kurulduğu bölgeyi inceledi. Köyde 52 konutun ağır hasarlı olduğunu belirten Bakan Kurum, “AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, emniyetimizle, belediyemizle birlikte Sındırgı'nın yanındayız. Bu köyün tamamında hasar tespiti yapıldı. AFAD hak sahipliği çalışması yapacak. Tabii bir taraftan bunları yaparken bir taraftan da vatandaşlarımız için konteynerlerimizi köyümüze getirdik. Bu süreçte evler yapılana kadar vatandaşımız ister konteynerde kalabilir isterse kira yardımından faydalanabilir. Bu tercih sizin tercihiniz” dedi.

“HEDEFİMİZ KONUTLARI 1 YIL İÇİNDE TAMAMLAYIP TESLİM ETMEK”

Bakan Kurum, zeminin durumuna göre konutların bir bölümünün yerinde bir bölümünün de belirlenecek yakın bölgelerde TOKİ tarafından inşa edilebileceğine dikkat çekti. Bakan Kurum, yeni konutların inşasının 1,5 ay sonra başlayacağını açıklayarak, “Bakanlık olarak Sındırgı'nın bütün köylerinde konutlarımızı hızlı bir şekilde yapıyor olacağız. Yerinde yapabileceklerimizi yerinde yapacağız. Yerinde yapamadığımızı hemen köyün yanında Hazine arsası var, orada TOKİ Başkanlığımızla yapacağız. Yaklaşık 1,5 ay sonra inşallah inşaatlarımız başlayacak ve hedefimiz 1 yıl içerisinde de tamamlayıp sizlere teslim etmek” diye konuştu.