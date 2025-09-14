Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin nükleer enerji teknolojilerinde yeni bir adım attığını duyurdu. “Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı” TENMAK, TÜBİTAK enstitüleri ve üniversitelerin iş birliğiyle hayata geçirilecek. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2025ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin nükleer enerji teknolojilerinde kendi yolunu açtığını vurguladı.

Bakan Kacır, “Başlattığımız ‘Yerli Nükleer Reaktör Geliştirilmesi Çağrısı’ ile enerji güvenliğimizi pekiştirecek, dışa bağımlılığı azaltacak ve net sıfır emisyon hedefimize katkı sunacak yüksek teknoloji reaktörleri, Türk sanayisinin yerli üretim yetkinlikleriyle, TENMAK, TÜBİTAK enstitüleri ve üniversitelerimizin katkısıyla ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

YERLİ ÜRETİMLE ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI

Bakan Kacır, projenin Türkiye’nin enerji bağımsızlığını ve teknolojik gücünü perçinleyeceğini belirtti.

Çağrı, yerli nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimine yönelik Ar-Ge ve inovasyon projelerini desteklemeyi amaçlarken başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın resmi platformu http://rip.sanayi.gov.tr üzerinden 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek.