Düzce şehir merkezinde, Valilik binasının önünden geçen Mehmet Akif Caddesi’nde hatalı park edilen araçlar vatandaşların tepkisini çekiyor. Park yasağına rağmen yol kenarına bırakılan araçlar, caddenin bir şeridini kapatarak trafik akışını yavaşlatıyor ve kaza riskini artırıyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Mehmet Akif Caddesi’nde devam eden hatalı park sorunu, hem yayaları hem de sürücüleri zor durumda bırakıyor.

Park yasağına uymayan araçlar nedeniyle caddenin bir şeridi kullanılamaz hale gelirken, trafik sıkışıklığı ve kaza riski artıyor.

Vatandaşlar, özellikle yaya geçitlerine bile park edilen araçlardan şikayetçi.

“Defalarca Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunduk, ama değişen bir şey yok" diyen mahalle sakinleri, "Trafik ekipleri burada olmasına rağmen bu manzara devam ediyor. Yaya geçitlerine park eden araçlar bile var. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.