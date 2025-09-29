TÜİK verilerine göre, 2024’te ilkokula başlayan bir bireyin en yüksek kademeyi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre (MES) 17,2 yıl olurken, bir önceki yıla göre yüzde 3,4 azaldı. Erkeklerde 16,7, kadınlarda 17,6 yıl olarak hesaplandı. En yüksek MES Karabük ve İstanbul (19 yıl); en düşük ise Şanlıurfa ve Şırnak’ta (14,4 yıl) oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Muhtemel Eğitim Süresi (MES) verilerini yayımladı.

MES, ilkokula başlayan bireyin örgün eğitimde geçirmesi beklenen toplam süreyi ifade ediyor. 2024’te Türkiye genelinde bu süre 17,2 yıl olarak hesaplandı; bir önceki yıla göre yüzde 3,4 geriledi. Ortaöğretim için 11,9 yıl, okul öncesi için 1,5 yıl olarak belirlendi.

CİNSİYET DAĞILIMI VE EŞİTLİK ENDEKSİ

MES, erkeklerde yüzde 3,8 azalarak 16,7 yıla, kadınlarda yüzde 3,0 gerileyerek 17,6 yıla indi. Cinsiyet eşitliği endeksi (kadın MES / erkek MES), ISCED 1-8 kademesinde 1,05’e yükseldi; 2018’deki 0,97’den 0,08 puan artışla kadın lehine değişim gösterdi. Endeksin en yüksek olduğu iller: Iğdır (1,14), Tunceli (1,12), Bartın (1,10), Çankırı ve Karaman (1,09). En düşükler: Şanlıurfa (0,96), Bitlis ve Siirt (0,97), Erzurum ve Muş (0,99).İ

İL DÜZEYİNDE EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK MES

2024’te en yüksek MES 19 yıl ile Karabük ve İstanbul’da gerçekleşti; Bayburt (18,9), Ankara (18,6), Rize, Erzincan ve Tunceli (18,5) izledi. Erkeklerde en yüksek Bayburt, kadınlarda Tunceli’de.

En düşük 14,4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak’ta; Muş (14,6), Ağrı (14,7), Mardin (15,2) takip etti.

Erkeklerde en düşük Ağrı, kadınlarda Şanlıurfa.TÜİK, verilerin ulusal politikaları yönlendireceğini belirterek, MES’in örgün eğitimdeki muhtemel süreyi yansıttığını vurguladı.