Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak liderliğindeki heyetle Almanya’da kapsamlı bir iş ve diplomasi programı gerçekleştirdi. Münih, Nürnberg ve Berlin şehirlerinde gerçekleştirilen temaslarda, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler güçlendirildi.BURSA (İGFA) - Bursalı sanayiciler için yeni pazar fırsatlarının oluşturulması ve mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi hedefiyle yapılan Almanya programında ilk durak Münih oldu. Burada heyet, MÜSİAD Münih Başkanı Feyruz Dursun’un ev sahipliğinde MÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Çınar’ın yanı sıra T.C. Münih Ticaret Ataşeleri Ali Bayraktar ve Recep Aslan da katıldı. Görüşmede, Almanya pazarına erişimi kolaylaştıracak iş birliği modelleri ve geleceğe dönük ortak projeler masaya yatırıldı.

Programın ikinci durağı olan Nürnberg’de, MÜSİAD Bursa heyeti “Uluslararası Diyalogda Ekonomi” başlıklı etkinliğe katıldı.

MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur’un ev sahipliğinde, Almanya Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ve Bavyera Serbest Meslek Sahipleri Birliği ile ortaklaşa düzenlenen programda, T.C. Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ve Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König de yer aldı. Türk ve Alman iş insanlarının bir araya geldiği etkinlikte, verimli iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Heyet ayrıca Avrupa’nın en önemli fuarlarından biri olan Fachpack Ambalaj ve Paketleme Fuarı’nı ziyaret etti. Ambalaj sektöründeki en son teknolojileri ve yenilikçi çözümleri yerinde inceleyen heyet, fuarda stant açan Türk ve Bursalı firmalarla da bir araya gelerek yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

BERLİN’DE ÜST DÜZEY TEMASLARDA BULUNULDU

Programın son durağı olan Berlin’de ise bir dizi üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. MÜSİAD Berlin Başkanı Fikret Doğan ve üyeleriyle yapılan görüşmeye, T.C. Berlin Başmüşaviri Devran Ayık da katıldı. Heyet, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan’ı makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Berlin temasları, Şehitlik Camii Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu ile T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı’nın katıldığı görüşmeyle sona erdi. Burada Avrupa’daki Türk toplumunun ve iş dünyasının durumu üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin son derece verimli geçtiğini vurgulayan MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Almanya'nın Türkiye’nin en güçlü ticari partnerlerinden biri ve Bursa sanayisi için stratejik bir pazar konumunda olduğunu belirtti.

"Temaslarla hedefimiz, mevcut ilişkileri derinleştirmek ve üyelerimiz için yeni fırsat kapıları aralamaktı" diyen Başkan Şenocak, "MÜSİAD’ın yurt dışı yapılanmasının gücü ve diplomatik misyonlarımızın desteğiyle Alman iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve yerel yöneticilerle bir araya geldik. Fachpack Fuarı ziyaretimizde özellikle ambalaj sektörümüzün küresel rekabetteki konumunu ve potansiyelini yakından gözlemledik. Türk firmalarının bu tür önemli platformlarda yer alması bizleri gururlandırdı. Görüşmelerimizden, Bursalı sanayicilerin Almanya pazarında daha etkin rol almasını sağlayacak somut iş birliği ve proje fikirleriyle dönüyoruz. Programımızın gerçekleşmesinde emeği geçen MÜSİAD Münih, Nürnberg ve Berlin şubelerimize, kıymetli büyükelçimize, başkonsoloslarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.