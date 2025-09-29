Kanada’nın Ontario eyaletinde düzenlenen North American Century Kick Boks Kupası’nda Meram Belediyespor’un başarılı sporcusu Ayşe Ebrar Aygün, 56 kilogramda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla Aygün, hem Meram’ın hem de Türkiye’nin gururu oldu.KONYA (İGFA) - 25-28 Eylül 2025 tarihlerinde Kanada’nın Ontario eyaletinde düzenlenen North American Century Kick Boks Kupası’nda Meram Belediyespor’un başarılı sporcusu Ayşe Ebrar Aygün, 56 kilogramda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Milli takımımızıntoplamda 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandığı turnuvada milli sporcu bu sonuçla, hem Meram’ın hem de Türkiye’nin gururu oldu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, milli sporcuyu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarının yalnızca bireysel bir zafer değil; Meram’ın, Konya’nın ve Türkiye’nin gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Ayşe Ebrar Aygün, azmi ve disipliniyle gençlerimize örnek olurken, bizler de onun gibi nice sporcular yetiştirmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Spor ve gençlik yatırımlarına verilen önem, bugün kıtalar ötesinde bile yankı buluyor" diyen Başkan Kavuş, "Bu başarıların arkasında sistemli bir altyapı, güçlü bir eğitim ve gençlerimize sunduğumuz imkanlar var. Biz, Meram’da gençlerin hem sporla hem de kültürle, sanatla iç içe büyümesi için projeler üretiyor; tesisler, akademiler ve destek programlarıyla onların yanında oluyoruz. İnancım odur ki bu başarılar önümüzdeki yıllarda çok daha büyük şampiyonlukların habercisi olacaktır" dedi.