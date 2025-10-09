Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 yeni mahalli sulak alanın daha koruma altına alındığını açıklayarak, Türkiye’deki korunan sulak alan sayısı 136’ya yükseldiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin doğal zenginliklerine yönelik koruma çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin zengin ekosistemine değer katacak Bingöl, Çanakkale ve Bilecik'teki 5 yerin "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edildiğini belirterek, "Böylece 131 korunan sulak alan sayımız 136'ya, mahalli öneme haiz sulak alan sayımız da 58'den 63'e yükseldi" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin zengin ekosistemine yeni halkalar ekliyoruz” ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, bu adımın hem ekosistemin güçlendirilmesi hem de su kaynaklarının güvence altına alınması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"SULAK ALAN SAYILARI DAHA DA ÇOĞALACAK"

Öte yandan bakanlığın resmi internet sitesinde ise, söz konusu koruma altına alınan sulak alanların özellikleri de şöyle yer aldı:

Bingöl Adaklı ilçesi sınırlarında bulunan Gölbaşı Gölü pınarlar, yağmur ve kar sularıyla besleniyor. Gölbaşı Gölü'nde bey sümbülü, saz, kamış gibi bitki türleri, angut, ibibik, yeşilbaş, saz bülbülü gibi kuş türleri yaşıyor.

Çanakkale'de, Kavak Çayının Ege Denizi'ne döküldüğü yerde oluşan Kavak Deltası da hem önemli bir kumul vejetasyona sahip doğal bir ekosistem, hem de önemli bir kuş yaşam alanı olarak öne çıkıyor. "Kıyısal Tatlı Su Lagünleri" ile "Sürekli Tatlı Su Bataklıkları" sulak alan tiplerinden oluşan Kavak Deltası'nda, 3'ü bölgesel endemik olmak üzere, 45 bitki türü hayat buluyor. Kuş göç yolları üzerinde önemli bir konuma sahip olan Kavak Deltası'nda, bugüne kadar 247 kuş türünün yaşadığı görülüyor.

Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nın birleştiği kesimde yer alan Çardak Lagünü de Çanakkale il sınırlarında bulunuyor. Derinliği ortalama 3 metre olan, kuşların göç, barınma, beslenme ve üremeleri için önemli sulak alanlardan biri olarak bilinen Çardak Lagünü'nde kum zambağı, deniz börülcesi gibi 30 bitki türü, kulaklı batağan, sütlabi, flamingo ve kuğu gibi 111 kuş türü yer alıyor.

Gelibolu yarımadasında bulunan Suvla Tuz Gölü de Çanakkale'deki korunmuş en önemli kuş toplanma ve beslenme alanını oluşturuyor. Suvla Tuz Gölü'nde, tülpembe kum zambağı, lavanta gibi bitki türlerinin yanı sıra dikkuyruk, kaşıkçı, pasbaş patka, suna ve flamingo gibi kuş türleri görülüyor.

Bilecik'teki, Sakarya Nehri'nin kenarında bulunan kum alımı sonrasında meydana gelen 5 gölden oluşan Beşgöller'de ise bitki olarak su mercimeği, saz, sandalye sazı gibi türler, kuş olarak da alaca balıkçıl, gece balıkçılı, gri balıkçıl gibi türler bulunuyor.