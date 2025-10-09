İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, tekstil sektöründeki konkordatoları, iflasları ve toplu işten çıkarmaları Meclis gündemine taşıdı. TBMM’de “Tekstil Araştırma Komisyonu” kurulmasını isteyen Türkoğlu, “Bugün tekstil çöküyorsa, yarın sanayi çöker. Türkiye çöker!” diyerek sert uyarılarda bulundu.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada tekstil sektöründeki çöküşe dikkat çekti.

Tezgâhların sustuğunu, fabrikaların birer birer kepenk indirdiğini ifade eden Türkoğlu, yaşanan ekonomik tabloyu “üretimden kopan Türkiye’nin trajedisi” olarak nitelendirdi.

TBMM’ye sunduğu araştırma önergesiyle, tekstil sektörüne dair konkordato, iflas ve istihdam kayıplarının araştırılmasını talep eden Türkoğlu, "Tekstil Araştırma Komisyonu" kurulmasını önerdi.

“700 BİN İŞ GİTTİ, 700 BİN SOFRADA EKMEK EKSİLDİ”

Türkoğlu, son 10 yılda yaşanan dramatik tabloyu rakamlarla ortaya koydu. 2015–2025 yılları arasında tekstil sektöründe 700 bin kişi işsiz kaldığını ifade eden Türkoğlu, "Sadece son 6 ayda 65 binden fazla iş kaybı yaşandı. Bu, 700 bin hanede eksilen ekmek demektir. 700 bin umut, 700 bin gelecek demektir!” dedi.

İYİ Partili Türkoğlu, iktidarın "ekonomide rekor kırıyoruz" söylemlerini eleştirerek, 2025’in ilk 8 ayında 994 firmanın konkordato başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Yalnızca yılın ilk yarısında ise 300 firmanın iflas ettiğini belirten Milletvekili Türkoğlu, “Üretim çarkları duruyor, küçük işletmeler batıyor. Bankalar kendini kurtarıyor, ama fason atölyeler, işçiler, esnaf yok oluyor!” dedi. Türkoğlu, iflas eden firmalardan Karbel Tekstil örneğini vererek, “101 markaya üretim yapan, binin üzerinde çalışanı olan, üretiminin yüzde 93’ünü ihraç eden Karbel bile bu düzende ayakta kalamadı. Bir fabrikanın çöküşü, binlerce ailenin çöküşüdür” dedi.

Bu arada TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla dövizdeki artışın uyuşmadığını ifade eden Selçuk Türkoğlu, hükümetin döviz politikasını, “TÜİK enflasyonu yüzde 65 açıklarken, dolar sadece yüzde 17 arttı. Arada yüzde 48 fark var! Sanayici yüksek maliyetle üretip, düşük kurla ihraç etmeye zorlanıyor. Bu döviz politikasıyla ihracatçıyı batırdınız!” sözleriyle eleştirdi.

“BURSA’NIN KALBİ OLAN VİŞNE CADDESİ BİLE SUSTU”

Bursa’dan da örnek veren Milletvekili Türkoğlu, bir dönem Türkiye’nin tekstil merkezi olan Vişne Caddesi’nde 10 bin işletmeden 5 bininin kapandığını söyleyerek, "Yerli esnaf vergilerle boğuşuyor, SGK borcunu ödeyemiyor. Buna karşılık kayıtsız çalışan yabancı esnaf piyasaya hâkim oluyor. Geliri yurt dışına çıkıyor! Bu konuda “Tekstil Araştırma Komisyonu”nu kurulsun" dedi.

Söz konusu komisyonun görevlerini de sıralayan Türkoğlu, "Firma bazlı taşınma ve üretim kaymalarının belirlenmesi, istihdam kayıplarının raporlanması, OSB’lerdeki altyapı ve enerji maliyetlerinin analiz edilmesi" gibi konuların araştırılmasını önerdi. Türkoğlu, “Bugün tekstil çöküyorsa, yarın sanayi çöker. Sanayi çökerse, Türkiye çöker! Bu ülkenin tezgâhlarını susturursanız, milletin umutlarını da susturursunuz!” dedi.