Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen ''2025 Plaj Voleybolu Dünya Turu"nda; Kadınlarda Macaristan, Erkeklerde de Türkiye şampiyon oldu.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye, ilk kez Plaj Voleybolu Dünya Turu’nda altın madalyanın sahibi olarak ilklerin şehri Balıkesir’de şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Temiz denizleri ve altın sarısı kumuyla görenleri kendine hayran bırakan Balıkesir’in sahilleri, Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle Türkiye ve Dünya plaj voleybolu organizasyonlarının gözde rotalarından biri olmaya devam ediyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesinin destekleriyle “2025 Plaj Voleybolu Dünya Turu"na ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 25-28 Eylül günleri arasında Ayvalık Sarımsaklı Plajı’nda 4 gün boyunca dünya plaj voleybolunun en seçkin takımlarını ağırladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı müsabakalara; 30 ülkeden 28’i kadın, 28’i erkek olmak üzere 56 takım katıldı.

KADINLARDA MACARİSTAN, ERKEKLERDE TÜRKİYE ŞAMPİYON OLDU

2025 Plaj Voleybolu Dünya Turu Balıkesir Etabının final gününde oynanan müsabakaların ardından; Kadınlar kategorisinde Macaristan şampiyon olurken Erkekler kategorisinde de zafer Türkiye’nin oldu.

Türkiye, ilk kez Plaj Voleybolu Dünya Turu’nda altın madalyanın sahibi olarak ilklerin şehri Balıkesir’de şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kadınlarda; ikinci Çekya, üçüncü Finlandiya, dördüncü de Almanya oldu.

Erkeklerde ise; ikinci Letonya, üçüncü Ukrayna, dördüncü de Letonya oldu. Turnuvada gösterdikleri başarılı performanslar sonucu dereceye giren takımlara; madalya, kupa ve ödülleri takdim edildi.

Sporcular ödüllerini; CEV Teknik Delegesi Dennis Passig, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal ve Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanı Taha Ünal takdim etti.