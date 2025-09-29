D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolu Tepeköy mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki bir ambulans kontrolden çıkarak şarampole kaydı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolu Tepeköy mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir ambulans kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulans, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazanın ardından yol güvenliği sağlandı.