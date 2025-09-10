Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, akademik ve kültürel iş birliğini güçlendirmek amacıyla Bursa’ya kapsamlı bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, 31 Ağustos Kırgız Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü’nün Bursa’da Kırgız vatandaşlarla bir arada kutlanmasıyla taçlanarak, iki kardeş ülke arasındaki bağların gücünü bir kez daha ortaya koydu.BURSA (İGFA) - Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş’un ev sahipliğinde yürütülen yoğun temas programı kapsamında, Bursa’nın önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Ziyaretin ekonomi ayağında, Bursa’nın sanayi ve ticaret potansiyeli ele alındı.

Büyükelçi Kazakbaev, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çelik ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Bursalı sanayicilerin sahip olduğu derin bilgi birikimi ve tecrübelerin Kırgızistan'a aktarılması, karşılıklı yatırım imkânlarının artırılması konusunda istişarelerin gerçekleştirildiği görüşmede ortak ticaret hacminin geliştirilmesi konularında da tam bir mutabakata varıldı.

Ziyaret kapsamında eğitim alanında da önemli bir adım atıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile yapılan görüşme neticesinde, BUÜ ile Kırgız Cumhuriyeti’ndeki üniversiteler arasında akademik iş birliği ve öğrenci/akademisyen değişim programlarını güçlendirecek bir protokol imzalanması kararlaştırıldı.

Büyükelçi Kazakbaev, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i de ziyaret ederek, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin yerel düzeyde daha da güçlendirilmesi ve Bursa ile Kırgız Cumhuriyeti arasında kültürel ile sosyal projelerin hayata geçirilmesi hususunda fikir alışverişinde bulundu.

Program 31 Ağustos Kırgız Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen özel bir buluşmayla taçlandı. Büyükelçi Kazakbaev, bu anlamlı günde Bursa’da yaşayan Kırgız vatandaşlarla bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, “Bursa'da gerçekleştirdiğimiz temaslar, iki kardeş ülke arasındaki potansiyelin ne denli büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sanayiden eğitime, yerel yönetimlerden kültürel bağlarımıza kadar her alanda iş birliğimizi derinleştirme kararlılığındayız. Kırgız Cumhuriyeti yönetimi olarak ülkemizin refahını artırmaya yönelik attığımız adımları ve yatırım fırsatlarını Bursalı dostlarımıza anlattık. Bu ziyaretin somut projelere dönüşeceğine inancım tamdır. Ayrıca, Bağımsızlık Günü'nde Bursa'daki vatandaşlarımızla bir arada olmak bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu” dedi.

“ZİYARET, ORTAK GELECEĞİMİZ ADINA UMUT VERİCİ ADIMLARIN HABERCİSİ”

Kırgız Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Bilal Tutuş da yaptığı değerlendirmede “Büyükelçimiz Sayın Kazakbaev'i Fahri Konsolosluğumuzda ağırlamaktan büyük onur duyduk. Sanayi ve ticaretten eğitime, kültürden yerel yönetimlere kadar pek çok alanda iş birliği fırsatlarını ele aldığımız bu temaslar, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.Bu verimli görüşmelerle, sanayi ve kültür şehri Bursa'dan Kırgızistan'a ve oradan da Asya'ya uzanan yeni bir iş birliği kapısı aralıyoruz. Ortak geleceğimiz için umut verici adımların habercisi olan bu program kapsamında, Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının yıl dönümünü vatandaşlarımızla birlikte kutlamak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.” ifadelerini kullandı.