Türk çimento sektörü, güçlü ihracat performansı ile ekonomiye katkı sağlıyor. ÇCSİB Başkan Yardımcısı Akçay, ihracatta yüzde 22'lik artışa rağmen kârlılık problemlerine dikkat çekerek, döviz kurunun serbest piyasada belirlenmesini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Küresel piyasalardaki jeopolitik ve makroekonomik belirsizliklere karşın Türk çimento sektörü, güçlü ihracat performansı, üretim kapasitesi ve sağladığı istihdamla ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor.

INTERCEM Konferansı’nın açılışında konuşan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, sektörün yılın ilk 8 ayında ihracatta yakaladığı yüzde 22’lik artışa dikkat çekti.

Akçay, bu başarıya rağmen sektörün kârlılıkla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, “TL maliyetlerimizin enflasyon oranında veya bunun da üzerinde artması, diğer tarafta ise zayıf dolar kuru, özellikle bizim gibi ihracatçı endüstrileri olumsuz etkiliyor. Sektör olarak en büyük beklentimiz kurun serbest piyasa koşullarında belirlenmesi. Aksi durum sürdürülebilir değil” dedi.