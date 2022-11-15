Bayburt Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ,Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi Türkiye Halk Oyunları Federasyonu organizasyonuyla Bayburt’ta düzenlenecek olan Yıldızlar Türkiye Şampiyonası kortej yürüyüşü ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Çelenk sunumunun ardından Türkiye'nin dört bir yanından gelen ekipler Saray Bahçesinde toplanan kalabalığa mini bir gösteri sundular.

15,16,17 Kasım 2022 tarihlerinde Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonada 30 şehirden gelen halkoyunları ekipleri Türkiye'nin en iyisi olabilmek adına ter dökecek.

Rekabetin üst düzeyde olacağı yarışmanın açılış törenine Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Halkoyunları Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Ortayayla, Halkoyunları Federasyonu İl Hakem Temsilcisi Ekrem Hatipoğlu ve Halkoyunları Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Artar, kurum müdürleri ve halkoyunları ekipleri katıldı.