Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Aile Sağlığı Merkezleri'nde görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanlarını maaşlarından üç günlük kesinti yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, aile hekimliği sistemi faaliyete geçtiği ilk günden itibaren sendika olarak her zaman yanlarında olmaya başladıklarını hatırlatarak, Türk Sağlık Sen olarak ilk eylemi 16 Nisan 2005 Düzce’de yaptıklarını söyledi.

Defalarca faks ve dilekçe kampanyaları beraber değişik eylem ve etkinlikleri ASM çalışanları ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Çeker, "Gün geldi cumartesi nöbetleri dayatıldı. Buna karşı en kararlı tavır ve mücadele sendikamız tarafından ortaya konuldu. Her hafta aldığımız ayrı ayrı eylem kararları ile beraber bir eylem kültürü oluşmasınasağladık. Cumartesi nöbetlerini sonlandırdık. Gerek sendikal faaliyetler, gerekse diğer konularda verilen disiplin cezalarını mahkemelerde iptal ettirdik. Adli tıp ve benzeri birçok nöbeti iptal ettirdik. Ücretlerde sosyo-ekonomik düzeyin dikkate alınmasını sağladık.Haksız kesilen damga vergisini iptal ettirdik.Açtığımız dava üzerine aile hekimliğine geri dönüşü engelleyen düzenlemeler kaldırıldı ve ilçe dışındaki aile hekimleri ile sözleşme imzalamanın önündeki engeller kaldırıldı. Yaptığımız başvuru üzerine maaş bordrolarının internetten yayınlanması sağlandı ve Aile Sağlığı Merkezlerinde indirimli kamu tarifesi (elektrik,su) hayata geçti" diye konuştu.

HUKUKİ PLATFORMA TAŞIDIK

Gerek AHEF’le yürüttüğümüz süreç, gerekse yönetmelik düzenlemesine karşı her platformda çalışanlara verdiğimiz destekle sahanın beklentilerini dile getirdiklerini vurgulayan Ömer Çeker, "Sağlık Bakanına ve Bakanlık yetkililerine bu yönetmelikle ilgili sıkıntıları aktarmış ve sosyal tarafların sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Fakat yönetmelik değişikliğiyle çalışanları mağdur edecek düzenlemeler hayata geçti. Sendika ilk iş olarak mücadelemizi hukuki platforma taşıdık" dedi.

Açılan davanın yanı sıra Sağlık Bakanı'na sahanın talepleri ve yönetmelikle ilgili sıkıntıları rapor halinde aktardıklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na da sahanın taleplerinin iletildiğini söyledi. Çözüme ulaşana kadar mücadelenin sürdürüleceğini kaydeden Çeker, "Yüksek yargı kararları başta olmak üzere mahkemeler sendikaların aldığı bu tip kararlarla ilgili hükümleri nettir. Bu faaliyetler nedeniyle keyfi kararlar verilip çalışan mağdur edilemez. Bu nedenle ücreti azalan her bir arkadaşımızın hukuki haklarını tüm platformlarda savunacağız. Davalar açacağız. Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımızın her bir meselesi bizim meselemizdir diyoruz. Yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu bir kez daha vurguluyor; sorunların çözülmesi, yanlıştan dönülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi adına mücadelemizin kesintisiz olarak devam edeceğini kararlılıkla ifade ediyoruz.” diye konuştu.