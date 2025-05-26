Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve 21-27 Mayıs tarihleri arasında yapılan, Asırlık Lezzetlerle Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Sanat Sokağı'nda Malatya'nın zengin mutfak kültürü sergilendi.

MALATYA (İGFA) - Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinliklere Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Vali Yardımcısı Talat Tabur’un yanı sıra Yemek Araştırmacısı-Şef Ömür Akkor, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Türk Mutfağının çeşitliliğini ve yerel lezzetlerin tanıtımı için düzenlenen Türk Mutfağı Haftası programına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, gastronomi turizmi başta olmak üzere, kültürel mirasın yaşatılması ve tanıtılması adına ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti.

ER, "MALATYA ZENGİN SOFRA KÜLTÜRÜ İLE ANADOLU’NUN EN BEREKETLİ ŞEHİRLERİNDEN BİRİ"

Malatya mutfağının binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yaptığı konuşmada, ‘Bu hafta, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinasyonunda kutlanması, Türk mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı adına çok kıymetlidir. Çünkü yemek, sadece bir beslenme kültürü değil; bir milletin hafızası, kimliği ve ortak hikâyesidir. Bizler Malatya olarak, bu hikâyenin kadim anlatıcılarından biriyiz. Malatya, yalnızca kayısısıyla değil; binlerce yıllık geçmişi ile coğrafi işaret ürünleri ile zengin sofra kültürü ile Anadolu’nun en bereketli şehirlerinden biri olmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Analıkızlısından kiraz yaprağı sarmasına, tandır ekmeğinden kâğıt kebabına kadar uzanan bu çeşitlilik sadece lezzet değil aynı zamanda tarih, emek ve dayanışmadır. Arslantepe Höyüğü'nde bulunan buğday taneleri ile bu topraklardaki mutfak kültürünün binlerce yıl öncesine uzandığını biliyoruz. Bugün ise bu mirasın üzerine koyarak doğal, sürdürülebilir ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir mutfak anlayışını geliştiriyoruz. Özellikle vegan ve vejetaryen mutfağa öncülük eden, yerel tariflerimizle hem sağlıklı yaşama teşvik ediyor hem de çevreye duyarlı mutfak kültürünü dünyaya tanıtmış oluyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, gastronomi turizmi başta olmak üzere, kültürel mirasımızın yaşatılması ve tanıtılması adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz” dedi.

ER; "BİR ŞEHRİN MUTFAĞI O ŞEHRİN KİMLİĞİDİR"

Başkan Er konuşmasının devamında, “Bugün aramızda, Anadolu mutfağının dünyaya tanıtılmasında önemli bir yeri olan Sayın Ömür Akkor’un bulunması da bu programı daha da anlamlı kılmaktadır. Kıymetli şefimize şehrimize teşrif ettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile emeği geçen tüm aşçılarımıza, kadın kooperatiflerimize, üniversitelerimize, üreticilerimize, belediyelerimize özellikle de bu kültürü yaşatan ev hanımlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Unutmayalım ki bir şehrin mutfağı o şehrin kimliğidir. Malatya olarak bu kimliği dünyaya paylaşmak, sofralarımızdaki lezzetleri evrensel bir kültür diline dönüşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TABUR; "UNUTULMAMALIDIR Kİ MUTFAK, BİR MİLLETİN HAFIZASIDIR"

Malatya’nın geleneksel tariflerinin yaşatılmasının ve geleceğe aktarıldığının önemine değinen Vali Yardımcısı Talat Tabur ise yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ım kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temalı bu anlamlı hafta, bu yıl 4'üncü kez kutlanmaktadır. Bu kapsamda, İlimizde de çeşitli etkinliklerle bu özel haftayı coşkuyla yaşıyoruz. Bugün de Sanat Sokağı'nda düzenlediğimiz bu etkinlik ile Malatya’nın damak çatlatan lezzetlerini tanıtıyor, geleneksel tariflerimizi yaşatıyor ve geleceğe aktarıyoruz.

Unutulmamalıdır ki mutfak, bir milletin hafızasıdır. Sofralar, sadece karın doyurmaz, gönülleri birleştirir. Bu nedenle Türk Mutfağı Haftası’nı bir tanıtım aracı olmanın ötesinde, kültürel bir buluşma vesilesi olarak görüyoruz. Bu duygularla, başta bu etkinlikte emeği geçen Büyükşehir Belediyemize ve Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, belediyelerimize, aşçılarımıza ve siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor, Türk Mutfağı Haftası'nın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AKKOR; "MALATYA MUTFAĞI, BULGURDAN ÇOK YEMEK ÜRETEN ŞEHİRLERDEN BİR TANESİDİR"

Günün anısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er tarafından hediye takdim edilen Yemek Araştırmacısı- Şef Ömür Akkor ise yaptığı konuşmasında, Malatya’da bulunmaktan memnun olduğunu dile getirerek, “Bir televizyon programında bana en sevdiğim şehirlerin yemeğini sormuşlardı. Bende ilk 3’te Malatya’yı saymıştım. Kendi restaurantımda da hem ‘kiraz yaprağı’ sarması hem de Malatya’nın ‘yandım çavuş ayranını’ yapıyoruz. Malatya mutfağı bulgurdan çok yemek üreten şehirlerden bir tanesidir. Malatya’ya keyifle gidip geliyoruz. İnşallah Kültür Yolu Festivali’nde de Malatya’ya gelip, birkaç gün geçireceğim. Malatya’yı Arslantepe kazılarından beri takip ediyorum. Burada insanların koloni olarak yaşaması sonra da devlete dönüşmesi, gıdayı koruma, fermente etme konusundaki bilgiler yine bu tarafa ait. Bu da gıdayı zamansızlaştırma anlamına geliyor. O yüzden dünya çapında bir bölge. Elimizde olduğu için belki kıymet bilmiyoruz ama Malatya’nın çok büyük bir gastronomi tacı var. Malatya gastronomisinin dünya çapında tanınması için de elimizden geleni yapacağız. Çünkü Malatya bu konuda öne çıkması gereken bir yer. İlk üçte sayarken de torpil geçmedim. Malatya’da inanılmaz yemekler yiyoruz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, beraberinde Yemek Araştırmacısı- Şef Ömür Akkor ve katılımıcılarla birlikte etkinlik alanında Malatya'nın zengin mutfak kültürünün oluştuğu ilçe stantlarını gezdiler.

ÜNLÜ ŞEF ÖMÜR AKKOR, WORKSHOP ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kiraz yaprağı sarmasından analıkızlıya, Malatya kurabiyesinden kayısı tatlılarına özellikle de Malatya’ya özgü bulgurlu yemeklerin, kayısı tatlılarının yer aldığı stantları Ünlü Şef Ömür Akkor ile birlikte gezen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, zaman zaman Şef Akkor’a Malatya yemekleri hakkında detaylar verdi.

Malatya’nın yöresel lezzetler konusunda başarılı olduğunu ve Malatya mutfağının dünyaya tanıtılmasının gerektiğinin altını çizen Şef Akkor, bu konu ile yakından ilgileneceklerini ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile istişare halinde olacaklarını belirtti.

Ziyaretçilere lezzet dolu anlar yaşatan etkinlikte Başkan Er, Akkor ile birlikte tüm statları tek tek gezdi. Sergilenen ürünlerin gezilmesinden sonra Ünlü Şef Ömür Akkor, workshop etkinliğini gerçekleştirdi. Burada Reyhan Şerbeti ve Kiraz Yaprağı Sarmasının yapımları anlatıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanında (MABASEM), Malatya’nın ilçe tanıtım stantları ve coğrafi işaretli ürünlerin bulunduğu stantlar, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.