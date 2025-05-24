​​​​​​​Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğinde düzenlenen Türk Dünyası Tarım Zirvesi, BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Polis Memuru İbrahim Akın Salonu’nda gerçekleştirildi. Zirvede, Türk dünyasının tarım alanındaki gelecek 10 yıllık vizyonu ele alındı.BURSA (İGFA) - Açılış konuşmasını Tarım Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlam’ın yaptığı toplantıda TÜMBİFED Başkanı Mehmet Hüsrev, açılış konuşmasında tarımın ekonomik bir faaliyetin ötesinde, bağımsızlık sigortası ve milli savunmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Hüsrev, “Tarım, dünya liderliğine oynayabileceğimiz, stratejik üstünlük sağlayabileceğimiz bir alandır. İklim değişikliği, dijitalleşme ve küresel rekabetin kesişim noktasında sistem üretmek ve akıllı planlama yapmak zorundayız,” dedi. Kırsalda yaşamın cazip hale getirilmesinin sürdürülebilir tarım için kritik önemde olduğunu belirtti.

64. Dönem Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, artan nüfusa karşın azalan toprak ve su kaynaklarına dikkat çekerek, “1990 yılında 24 milyon hektar kullanılabilir arazi varken, bugün bu rakam 19 milyon hektara geriledi. Toprak, tarım, gıda ve su savaşlarına hazır olun,” uyarısında bulundu. Çelik, Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyelini tam kullanamadığını, yaklaşık 50 milyon tonluk üretim kaybı yaşandığını ve tarımın dış politika aracı olarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Zirveye, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Bursa önceki dönem Belediye Başkanı Recep Altepe, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, TÜMBİFED Genel Sekreteri Dr. İlker Karbuz, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aslı, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Ekrem Teymur, Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Rahmi Türk, Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin, Öğretim Görevlisi Umut Elbir ile çok sayıda iş insanı, bürokrat, akademisyen, üretici ve öğrenci katıldı.

Gün boyu süren oturumlar üç ana başlık altında düzenlendi:

• “Pazar, İhracat: Ticaret Savaşlarında Yerelin Güçlenmesi” oturumunda, Ekrem Teymur "E-İhracat - Tarımda Yapay Zeka Kullanımı" ve Prof. Dr. Cemal Zehir "Türk Dünyası Tarım Politikaları ve Stratejisi" konularında sunumlar yaptı. Ayrıca coğrafi işaretler ve pazar payı konularında konuşmalar gerçekleştirildi.

• “Tarımda Üretim: Tarımsal Üretimde Yeni Yaklaşımlar” oturumunda, Yakup Sağlam "Sürdürülebilir Bitkisel Üretim" ve Prof. Dr. Hakan Üstüner "Sürdürülebilir Hayvancılık" konularında sunumlar gerçekleştirdi.

• “Kalite, İmalat, Katma Değerli Üretim: Tarımda Üretim ve Global Çözümler” oturumunda, Prof. Dr. Rahmi Türk "Depolama ve Lojistik Entegrasyonu", Öğretim Görevlisi Umut Elbir "Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü" ve Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin "Tarımda Bitki Besleme ve Bitki Korumanın Önemi" konularında konuşmalar yaptı.

Oturumlar, Prof. Dr. Berk Üstündağ, Prof. Dr. Nuray Tokatlı Akbudak ve Metin Özyürek moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Genel koordinatörlüğünü Arif Ekşi’nin organizasyonunu Osman Toplu ve Murat Gökpınar’ın yaptığı ve geniş bir katılımla gerçekleşen Zirve, Türk dünyasının tarım potansiyelini küresel bir avantaja dönüştürmek için ortak akıl ve strateji geliştirme hedefiyle sona erdi.